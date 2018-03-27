В Доме актера подвели итоги конкурса «Самарская театральная муза-2017»

Накануне международного Дня театра в Доме актера состоялась церемония награждения победителей 23-го губернского конкурса «Самарская театральная муза», сообщает администрация Самары.

По итогам 2017 года на конкурс были выдвинуто 20 спектаклей в 13-ти номинациях, среди которых — лучшая работа солистки/солиста оперы, лучшая работа солистки/солиста балета, лучшая работа второго плана в музыкальном театре, лучшая женская/мужская роль в драматическом театре, лучшая женская/мужская роль второго плана в драматическом театре, лучшая роль молодой актрисы/молодого актера в драматическом театре и лучшая женская/мужская работа в театре кукол.

Приз за лучшую работу солиста балета из рук главы Самары получил Сергей Гаген сразу за два спектакля самарского театра оперы и балета. Лучшую солистку балета определить не удалось — премии получили обе номинированные Эсмеральды — Ксения Овчинникова и Вероника Землякова. За заветной статуэткой на сцену также поднялся еще один солист театра оперы и балета — лучшей была признана партия Аладдина в исполнении Антона Кузенка.

Обладательницей премии за лучшую женскую роль стала тольяттинка Екатерина Серебрякова в спектакле «Шар братьев Монгольфье». Спектакль самарского театра драмы «Жанна» отметили в номинации «Лучшая роль молодой актрисы», награду здесь получила Алена Шевцова. Наградой за лучшую роль молодого актера был отмечен артист театра «СамАрт» Алексей Кондрашев

Специальную премию жюри за лучший спектакль, а также спецпремию «За лучший актерский ансамбль» получил новокуйбышевский театр «Грань» за спектакль «Театр теней Офелии». Почетной премией «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области» отмечен актер самарского драмтеатра Иван Морозов , который уже 55 лет служит в театре.