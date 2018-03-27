Ещё
В Доме актера подвели итоги конкурса «Самарская театральная муза-2017»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Доме актера подвели итоги конкурса «Самарская театральная муза-2017» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Накануне международного Дня театра в Доме актера состоялась церемония награждения победителей 23-го губернского конкурса «Самарская театральная муза», сообщает администрация Самары.
По итогам 2017 года на конкурс были выдвинуто 20 спектаклей в 13-ти номинациях, среди которых — лучшая работа солистки/солиста оперы, лучшая работа солистки/солиста балета, лучшая работа второго плана в музыкальном театре, лучшая женская/мужская роль в драматическом театре, лучшая женская/мужская роль второго плана в драматическом театре, лучшая роль молодой актрисы/молодого актера в драматическом театре и лучшая женская/мужская работа в театре кукол.
Приз за лучшую работу солиста балета из рук главы Самары получил Сергей Гаген сразу за два спектакля самарского театра оперы и балета. Лучшую солистку балета определить не удалось — премии получили обе номинированные Эсмеральды — Ксения Овчинникова и Вероника Землякова. За заветной статуэткой на сцену также поднялся еще один солист театра оперы и балета — лучшей была признана партия Аладдина в исполнении Антона Кузенка.
Обладательницей премии за лучшую женскую роль стала тольяттинка Екатерина Серебрякова в спектакле «Шар братьев Монгольфье». Спектакль самарского театра драмы «Жанна» отметили в номинации «Лучшая роль молодой актрисы», награду здесь получила Алена Шевцова. Наградой за лучшую роль молодого актера был отмечен артист театра «СамАрт» Алексей Кондрашев.
Специальную премию жюри за лучший спектакль, а также спецпремию «За лучший актерский ансамбль» получил новокуйбышевский театр «Грань» за спектакль «Театр теней Офелии». Почетной премией «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области» отмечен актер самарского драмтеатра Иван Морозов, который уже 55 лет служит в театре.
В ходе мероприятия Елена Лапушкина сообщила, что в Самаре в сентябре по предложению местного Союза театральных деятелей на площадке ДК им. Литвинова откроется муниципальный молодежный театр.
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре предъявлено обвинение врачу по факту смерти пятилетнего пациента Театр «Самарская площадь» приглашает на «Капустник» Минкульт РФ обеспечит финансирование реконструкции драмтеатра в Самаре
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории16
Особенности застольного этикета разных стран
Какие фильмы посмотреть в апреле
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение