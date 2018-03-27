В Нижнем Новгороде снимут документальный фильм о Максиме Горьком

27 марта съемочная бригада работает в доме-музее Горького. В мае-июне кинематографисты вернутся, чтобы снять отреставрированные объекты, природу, пейзажи и архитектуру Нижнего Новгорода и реки Волги. Будет в фильме и много интервью.

Рабочее название фильма — «Буревестник».

«Мы хотим, чтобы в этом фильме не было «закатанного» текста. Задумка в том, что он станет единым рассказом — один писатель будет подхватывать другого в своем повествовании. Я полагаю, что мы увидим совершенно неожиданного Горького в этом проекте», — цитирует НТА Игоря Прокопенко.

Планируется, что это авторское кино увидят российские и зарубежные зрители. Однако первыми фильм увидят нижегородцы. Произойти это должно в сентябре текущего года.

Напомним, что в 2018 году исполнится 150 лет со дня рождения Максима Горького.