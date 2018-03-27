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В Нижнем Новгороде снимут документальный фильм о Максиме Горьком
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В Нижнем Новгороде снимут документальный фильм о Максиме Горьком 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде снимут документальный фильм о Максиме Горьком, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на продюсера фильма — публициста Игоря Прокопенко.
27 марта съемочная бригада работает в доме-музее Горького. В мае-июне кинематографисты вернутся, чтобы снять отреставрированные объекты, природу, пейзажи и архитектуру Нижнего Новгорода и реки Волги. Будет в фильме и много интервью.
Рабочее название фильма — «Буревестник».
«Мы хотим, чтобы в этом фильме не было «закатанного» текста. Задумка в том, что он станет единым рассказом — один писатель будет подхватывать другого в своем повествовании. Я полагаю, что мы увидим совершенно неожиданного Горького в этом проекте», — цитирует НТА Игоря Прокопенко.
Планируется, что это авторское кино увидят российские и зарубежные зрители. Однако первыми фильм увидят нижегородцы. Произойти это должно в сентябре текущего года.
Напомним, что в 2018 году исполнится 150 лет со дня рождения Максима Горького.
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