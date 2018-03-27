Не в этом году: Fox перенесла «Новых мутантов» и «Тёмного Феникса» на 2019 год

Кинокомпания Twentieth Century Fox снова обновила даты выхода своих грядущих картин. Под изменения попали сразу несколько премьер, среди которых и ожидаемые супергеройские блокбастеры. Об этом сообщает ScreenRant с ссылкой на пресс-релиз компании.

Итак, приготовьтесь записывать:

«Люди Икс: Тёмный феникс» — новая часть саги про борьбу учеников Ксавье с суперзлодеями — «переехала» на 14 февраля 2019 года (старая дата — 2 ноября 2018-го). Пугающий супергеройский триллер «Новые мутанты» выйдет в кинотеатрах аж 2 августа 2019 года (ранее — 22 февраля).

Для «Новых мутантов» это уже второй значительный перенос даты премьеры. Первоначально картина должна была выйти ещё в апреле 2018 года, но позже её сдвинули на 2019 год. Западные издания связывают это со значительными пересъёмками. По слухам, сюжет фильма переписали под ещё одного персонажа, а общий тон планируют сделать ещё мрачнее.

Кроме того, изменения в графике коснулись и некоторых других картин:

Это уже второй случай за последнее время, когда Fox так масштабно обновляют график кинопремьер. В январе кинокомпания изменила даты выхода «Дэдпула 2» и «Новых мутантов».