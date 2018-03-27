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Не в этом году: Fox перенесла «Новых мутантов» и «Тёмного Феникса» на 2019 год
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Не в этом году: Fox перенесла «Новых мутантов» и «Тёмного Феникса» на 2019 год 

Мир фантастики 48 минут назад
Фото: Мир фантастики
Кинокомпания Twentieth Century Fox снова обновила даты выхода своих грядущих картин. Под изменения попали сразу несколько премьер, среди которых и ожидаемые супергеройские блокбастеры. Об этом сообщает ScreenRant с ссылкой на пресс-релиз компании.
Итак, приготовьтесь записывать:
«Люди Икс: Тёмный феникс» — новая часть саги про борьбу учеников Ксавье с суперзлодеями — «переехала» на 14 февраля 2019 года (старая дата — 2 ноября 2018-го). Пугающий супергеройский триллер «Новые мутанты» выйдет в кинотеатрах аж 2 августа 2019 года (ранее — 22 февраля).
Для «Новых мутантов» это уже второй значительный перенос даты премьеры. Первоначально картина должна была выйти ещё в апреле 2018 года, но позже её сдвинули на 2019 год. Западные издания связывают это со значительными пересъёмками. По слухам, сюжет фильма переписали под ещё одного персонажа, а общий тон планируют сделать ещё мрачнее.
Кроме того, изменения в графике коснулись и некоторых других картин:
«Богемная Рапсодия» — биографический фильм про Фредди Меркьюри и группу Quuen с Рами Малеком в главной роли — выйдет немного раньше, 2 ноября (старая дата — 25 декабря). «Отряд» Джеймса Мэнголда — криминальная драма, экранизация одноимённого романа американского детективного писателя Дона Уинслоу — получила дату выхода. Картина выйдет 1 марта 2019 года. Анимационный фильм «Камуфляж и шпионаж» с Томом Холландом и Уиллом Смиттом увидит свет 19 апреля 2019 года (старая дата — 18 января 2019 года). Фэнтезийная лента «Рождённый стать королем» Джо Корниша с Ребеккой Фергюсон и Патриком Стюартом на главных ролях выйдет 1 марта 2019 года (старая дата — 14 февраля 2019 года). Она расскажет про молодого мальчика Алекса, который получил легендарный клинок Экскалибур.
Это уже второй случай за последнее время, когда Fox так масштабно обновляют график кинопремьер. В январе кинокомпания изменила даты выхода «Дэдпула 2» и «Новых мутантов».
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