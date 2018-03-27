В Ясеневе покажут киноленту о легендарном летчике 

Завтра в КЦ «Вдохновение» можно бесплатно посмотреть киноленту "Валерий Чкалов".
Показ состоится в рамках кинолектория «Мир кино». Кинолекторий открыт для всех интересующихся кинематографом, желающих научиться понимать и анализировать фильмы.
Фильм «Валерий Чкалов» в 1941 году снял выдающийся русский режиссер Михаил Калатозов. Ведущий кинолектория киновед, историк кино Александр Шпагин. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте культурного центра. Встреча пройдет в малом зале КЦ «Вдохновение» в среду, 28 марта в 18:30. Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.