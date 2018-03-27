В Ясеневе покажут киноленту о легендарном летчике

Завтра в КЦ «Вдохновение» можно бесплатно посмотреть киноленту " Валерий Чкалов ".

Показ состоится в рамках кинолектория «Мир кино». Кинолекторий открыт для всех интересующихся кинематографом, желающих научиться понимать и анализировать фильмы.