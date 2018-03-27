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Российская анимация переживает время подъёма, заявил Жуков
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Российская анимация переживает время подъёма, заявил Жуков 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, открывая «круглый стол», посвящённый современной российской анимации, её значению в воспитании гармонично развитой личности и в формировании новой творческой индустрии.
«Российская анимация находится сегодня на подъёме, лет 10 назад ситуация была гораздо хуже — денег не было, и настроение было не очень хорошее», — сказал Жуков.
Он напомнил, что последние годы выходят российские мультипликационные фильмы, которые имеют успех и в России, и на международной арене, а авторские фильмы получают награды на самых престижных фестивалях.
«Дети ходят с удовольствием на наши мультфильмы. В прошлом году президент встречался с представителями анимационных студий. На встрече обсуждались важнейшие задачи, давались поручения. И сегодня большинство из них уже исполнено», — отметил первый вице-спикер.
По его словам, в 2017 году в России было выпущено 9 полнометражных анимационных фильмов, на которые 550 миллионов рублей выделил государственный Фонд кино.
Он подчеркнул, что Госдума со своей стороны оказывает анимационной отрасли всяческую поддержку, тем более, что скоро будут окончательно приняты законопроекты о налоговых льготах для аниматоров.
«Сейчас документы готовятся ко второму чтению, и до конца весенней сессии мы их примем», — уточнил первый вице-спикер.
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