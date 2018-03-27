Джессика Альба и Габриэль Юнион на первых фото со съемок сериального спин-оффа «Плохих парней»

Джессику Альбу в последнее время не так часто можно увидеть в кино, а теперь актриса и вовсе приняла решение перебраться с большого экрана на малый: Джессика составит компанию Габриэль Юнион в «сериальном» спин-оффе культовых «Плохих парней», и звезды уже засветились на съемочной площадке. Джессика сыграет роль героини, прошедшей Ирак и Афганистан, а теперь служащей в полиции. В сериале, сюжет которого разрабатывали сценаристы сериала «Черный список» Брэндон Маргулис и Брэндон Зонньер, в центре сюжета окажется спецагент Сид Барнетт (персонаж Габриэль Юнион из «Плохих парней 2»), которая начинает жизнь с чистого листа в качестве детектива полиции Лос-Анджелеса. Джессика же сыграет ее партнера — женщину по имени Нэнси Маккенна, проведшую большую часть двухтысячных в Ираке и Афганистане, которая служит в полиции и одновременно воспитывает двоих детей.

Пока что все выглядит так, будто нас ждет еще один совершенно стандартный «полицейский» сериал, только с действительно звездными лицами в главных ролях (хотя Джессика Альба на женщину-солдата, прошедшую через котел Афганистана и Ирака, при всем уважении, не слишком похожа). Даты премьеры у сериала пока нет, но, скорее всего, он появится в эфире этой осенью. попкорнnews