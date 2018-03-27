Режиссер фильма «Гоголь. Вий» рассказал о картине, страшных сценах и возобладавшем в России «пуританском маразме» (ВИДЕО)

5 апреля 2018 года в широкий прокат в России выходит продолжение вышедшего в 2017 году фильма «Гоголь. Начало». Во второй части трилогии «Гоголь» — «Гоголь. Вий», как и в предыдущей ленте, царит мрачный колорит, реальные события из жизни классика смешиваются с выдуманными, а мотивы из его литературных произведений переосмысливаются.

Александром Петровым и В фильме режиссера Егора Баранова Олегом Меньшиковым в главных ролях, Гоголь расследует вместе с опытным сыщиком загадочные убийства в окутанном мистикой хуторе Диканька. Там происходят таинственные убийства девушек. Будущий писатель распутывает загадки, страдая от обмороков, видений и галлюцинаций, которые ему в этом помогают.

Премьера изначально была запланирована на 2017 год, но затем перенесена на 2018-й. За это время предпремьерные показы некоторых частей фильма прошли во многих городах России, картина успела принять участие в нескольких фестивалях.

Накануне всероссийской премьеры режиссер Егор Баранов в интервью сетевому изданию

Lentachel

рассказал о своем фильме, о критике и возобладавшем в стране «пуританском маразме».

Комментируя высказывания, что в фильме слишком много жестоких сцен, режиссер отметил, что российская «цензура с некоторых пор превратилась в пуританский маразм» и только поэтому могли прозвучать такие оценки этой картины. Он напомнил, что первую часть тоже критиковали за якобы жестокие сцены и сцены с обнаженной натурой. «Что такого страшного в голом теле, почему его нужно бояться? Как это может нас развратить? Видимо, сказывается цензура последних лет, которая действует в России», — посетовал режиссер.

По его словам, «Вия» можно показывать даже детям — фильму присвоен рейтинг «6+».

"Мы в детстве совершенно спокойно относились к таким сценам в кино. Я преподавал в детской киношколе. Там дети придумывают свои истории. В какой-то момент родители забеспокоились, что дети, мол, придумывают слишком жестокие истории. Пришлось пригласить психолога, который объяснил, что это нормально. Детская экспрессивность, детский максимализм, стремление пощупать границы — это нормально. И наоборот, вызывает тревогу — когда история ребенка слишком позитивная и бесконфликтная", — говорит режиссер.

Как рассказал Баранов, он в 15 лет впервые увидел

легендарный фильм «Вий»

советского режиссера Александра Птушко : «Фильм меня захватил. Но специально его перед нашими съемками я не пересматривал. И фильм Олега Степченко ( »Вий", 2014 год ) тоже не пересматривал. Это было бы лишним. Мы же создавали своего «Вия».

Основная часть фильма снималась в Псковской области, рядом с имением Александра Пушкина, где специально для фильма были построены декорации села Диканька. Часть съемок проходила в Санкт-Петербурге, в интерьерах и павильонах.

После показа в кинотеатрах на экраны выйдет телеверсия «Вия». «По факту она мало чем будет отличаться. Хотя часть материала в кино мы не будем показывать. Но она никак не влияет на основную драматургию. Это, скорее, отдельные линии и отдельное расследование внутри истории. В целом это очень интересный опыт: создание сериала в кино», — поведал Баранов.