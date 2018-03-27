Хавьер Бардем снимется в новом сериале Стивена Спилберга

В четырехчасовом шоу Хавьер Бардем исполнит роль легендарного завоевателя Кортеса, который возглавил экспедицию по уничтожению цивилизации ацтеков и сделал Мексику первой испанской колонией.

«Для меня большая честь стать частью такой эпичной истории, полной драмы и экшна. Я невероятно счастлив поработать с командой мечты — Спилбергом и Зеллианом», — говорит актер.

Добавим, что Хавьеру Бардему не привыкать играть сильных исторических личностей. В прошлом году на экраны вышел фильм «Эскобар», в нем актер перевоплотился в известного наркобарона.