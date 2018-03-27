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Хавьер Бардем снимется в новом сериале Стивена Спилберга
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Хавьер Бардем снимется в новом сериале Стивена Спилберга 

Киноафиша 25 минут назад
Фото: Киноафиша
Режиссер Стивен Спилберг и сценарист Стивен Зеллиан, выпустившие в 1994 году «Список Шиндлера», снова поработают вместе. Кинематографисты занялись производством мини-сериала для Amazon, посвященного испанскому конкистадору Эрнану Кортесу.
В четырехчасовом шоу Хавьер Бардем исполнит роль легендарного завоевателя Кортеса, который возглавил экспедицию по уничтожению цивилизации ацтеков и сделал Мексику первой испанской колонией.
«Для меня большая честь стать частью такой эпичной истории, полной драмы и экшна. Я невероятно счастлив поработать с командой мечты — Спилбергом и Зеллианом», — говорит актер.
Добавим, что Хавьеру Бардему не привыкать играть сильных исторических личностей. В прошлом году на экраны вышел фильм «Эскобар», в нем актер перевоплотился в известного наркобарона.
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