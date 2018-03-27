Хавьер Бардем сыграет в новом сериале Стивена Спилберга 

Исполнительными продюсерами многосерийного фильма стали Стивен Спилберг, Хавьер Бардем и Стивен Зеллиан, который также напишет сценарий для проекта. Новый сериал расскажет историю об уничтожении цивилизации ацтеков и завоевании Мексики испанским конкистардором Эрнаном Кортесом. «Невероятные открытия Кортеса сформировали мир, в котором мы живем сейчас. Стараниями Стивена Спилберга, Стивена Зеллиана и Хавьера Бардема мы сможем показать зрителю это невероятное приключение. В человеческой истории не так много моментов, повлиявших на нашу культуру так, как история Кортеса», — цитирует КиноПоиск главу сериального подразделении Amazon Studios Шерона Тал Игуадо. О жизни Кортеса почти не сохранилось источников, и большинство из них зачастую противоречат друг другу.