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Наоми Уоттс сыграет в триллере «Последний уровень»
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Наоми Уоттс сыграет в триллере «Последний уровень» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Наоми Уоттс («Невозможное») готова присоединиться к Мэлу Гибсону («Смертельное оружие») и Фрэнку Гриллу («Судная ночь 2») в новом фильме Джо Карнахана «Последний уровень» (Boss Level).
Экшн-триллер в стиле «Дня сурка» и «Грани будущего» расскажет о спецназовце в отставке (Грилло), который вынужден каждый день умирать и воскресать. Он пытается выяснить, кто ответственен за его мучения и как выйти из этого порочного круга.
Какие роли достались Наоми Уоттс и Мэлу Гибсону пока неизвестно.
В этом году Наоми Уоттс увидим в драме «Офелия», в экранизации трагедии Шекспира она сыграла мать принца датского — Гертруду.
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