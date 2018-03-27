Наоми Уоттс сыграет в триллере «Последний уровень»

Экшн-триллер в стиле «Дня сурка» и «Грани будущего» расскажет о спецназовце в отставке (Грилло), который вынужден каждый день умирать и воскресать. Он пытается выяснить, кто ответственен за его мучения и как выйти из этого порочного круга.

Какие роли достались Наоми Уоттс и Мэлу Гибсону пока неизвестно.

В этом году Наоми Уоттс увидим в драме «Офелия», в экранизации трагедии Шекспира она сыграла мать принца датского — Гертруду.