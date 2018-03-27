Бокс-офис России: вторжение кайдзю и кроликов 

Лидером российского проката в прошлый уик-энд стал фильм «Тихоокеанский рубеж 2», собравший 339,8 миллионов рублей. Нападение гигантских инопланетных монстров оказалось примерно в полтора раза успешнее, чем вторжение мультипликационных кроликов, которые решили устроить веселую жизнь начинающему фермеру Томасу Макгрегору: у «Кролика Питера» за этот уик-энд 214,8 миллионов.
Третья премьера — триллер «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом — закрепилась на шестом месте, выручив за билеты 14,4 миллиона. А драма «Гонка века» с Колином Фёртом, играющим отчаянного романтика, который заложил все, что у него было, ради участия в парусной кругосветной гонке, собрала 10,9 млн и едва успела запрыгнуть на последнее место топ-10. Отзывы о картине поступают теплые и душевные, но зрителей на поход в кино это не сподвигло — такие фильмы хорошо заходят дома, тихим вечером буднего дня.
Данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 22 по 25 марта 2018 года выглядят так:
Тихоокеанский рубеж 2 — 339,8 млн (первая неделя проката)
Кролик Питер — 214,8 млн (первая неделя)
Tomb Raider: Лара Крофт — 79,8 млн (вторая неделя)
Я худею — 58,6 млн (третья неделя)
Шерлок Гномс — 25,4 млн (вторая неделя)
Тебя никогда здесь не было — 14,4 млн (первая неделя)
Излом времени — 12,6 (третья неделя)
Пассажир — 11,9 млн (третья неделя)
Черная Пантера — 11,3 млн (четвертая неделя)
Гонка века — 10,9 млн (первая неделя)
На этой неделе в российский прокат выходит один из главных тяжеловесов этой весны — фильм «Первому игроку приготовиться», снятый Стивеном Спилбергом. Конкуренцию ему попытаются составить драма «Я сражаюсь с великанами» и отечественная комедия «Каникулы президента».
Источник: ЕАИС