Бокс-офис России: вторжение кайдзю и кроликов

Лидером российского проката в прошлый уик-энд стал фильм «Тихоокеанский рубеж 2», собравший 339,8 миллионов рублей. Нападение гигантских инопланетных монстров оказалось примерно в полтора раза успешнее, чем вторжение мультипликационных кроликов, которые решили устроить веселую жизнь начинающему фермеру Томасу Макгрегору: у «Кролика Питера» за этот уик-энд 214,8 миллионов.

Третья премьера — триллер «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом — закрепилась на шестом месте, выручив за билеты 14,4 миллиона. А драма «Гонка века» с Колином Фёртом , играющим отчаянного романтика, который заложил все, что у него было, ради участия в парусной кругосветной гонке, собрала 10,9 млн и едва успела запрыгнуть на последнее место топ-10. Отзывы о картине поступают теплые и душевные, но зрителей на поход в кино это не сподвигло — такие фильмы хорошо заходят дома, тихим вечером буднего дня.

Данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 22 по 25 марта 2018 года выглядят так:

Тихоокеанский рубеж 2 — 339,8 млн (первая неделя проката)

Кролик Питер — 214,8 млн (первая неделя)

Tomb Raider: Лара Крофт — 79,8 млн (вторая неделя)

Я худею — 58,6 млн (третья неделя)

Шерлок Гномс — 25,4 млн (вторая неделя)

Тебя никогда здесь не было — 14,4 млн (первая неделя)

Излом времени — 12,6 (третья неделя)

Пассажир — 11,9 млн (третья неделя)

Черная Пантера — 11,3 млн (четвертая неделя)

Гонка века — 10,9 млн (первая неделя)

На этой неделе в российский прокат выходит один из главных тяжеловесов этой весны — фильм «Первому игроку приготовиться», снятый Стивеном Спилбергом . Конкуренцию ему попытаются составить драма «Я сражаюсь с великанами» и отечественная комедия «Каникулы президента».

Источник: ЕАИС