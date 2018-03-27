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«Лекарство против страха»: военная мелодрама на телеканале «МИР»
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«Лекарство против страха»: военная мелодрама на телеканале «МИР» 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Ради спасения жизни других он готов рисковать собственной. На телеканале «МИР» стартует многосерийный фильм, где главный герой — легендарный военный хирург Андрей Ковалев. О захватывающей мелодраме — корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Дюжикова.
Спасать тяжелораненых, когда над головой свистят пули, Андрею Ковалеву не привыкать. Герой России и легендарный хирург много лет служил в горячих точках. Сотни людей обязаны ему жизнью. В роли главного героя — актер Александр Лазарев. Чтобы вжиться в образ, он не раз присутствовал на настоящих операциях. Держать скальпель, обрабатывать раны он теперь умеет не по-киношному. Во время одного из обстрелов погибает друг Ковалева — врач Илья Греков. А сам доктор получает тяжелую контузию.
«Вынюхивать» рак  Как собаки помогают врачам } Ковалев начал преподавать на факультете постдипломного образования. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, в военно-медицинской академии. Он набирает курс из четырех стажеров, параллельно пытается расследовать гибель друга.
Дальнейший сюжет закручивается вокруг полумифического препарата. Его разрабатывали еще в советские годы в секретной лаборатории. Главному герою удается узнать — это не миф. Сам он оказывается втянут в авантюру с другим нелегальным препаратом, который предлагает ему товарищ.
Действия разворачиваются стремительно. Не обходится и без любовной драмы. Но в центре сюжета — спасение жизней людей. Как снимать операции, придумывали вместе с настоящим практикующим хирургом. Получилось настолько реалистично, что врач потом показывал видео своим студентам. Так что сериал вошел в жизнь еще до выхода на экраны. Многосерийный фильм «Лекарство против страха» смотрите на телеканале «МИР» с понедельника по четверг в 19:20 — сразу после выпуска новостей. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
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