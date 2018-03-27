Комиксы «Смерть Сталина» поступят в продажу 3 апреля

«Эксмо» выпустит в продажу 3 апреля графический роман «Смерть Сталина». Об этом сообщили в департаменте по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ». «Смерть Сталина» выходит в «Эксмо». Дата старта продаж — 3 апреля. Первоначально этот графический роман Фабьена Нури и Тьерри Робена был выпущен во французском издательстве Dargaud в 2010 г. В книге показана авторская фантазия на тему событий 1953 г. : когда после смерти И. Сталина развернулась борьба за власть между членами Политбюро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что художник Т. Робен прославился как автор фэнтезийных, мистико-фантастических историй, развивающихся на реальном историческом фоне. «Поэтому на своей родине этот роман приобрел популярность, как блестящий образец жанра исторической реконструкции, „параллельной реальности“, — подчеркивается в сообщении.

По словам переводчика графических романов Михаила Хачатурова, этот графический роман — художественное переосмысление, когда авторы на основе реальных событий и персонажей выстраивают свою более драматически акцентированную историю, не имеющую большого отношения к реальности. „Никому из французских читателей и в голову не приходит воспринимать ее как документальную и „историческую“, несмотря на обилие реальных имен — точно так же, как никому не придет в голову считать историческим произведением, скажем, „Приключения Астерикса“, хотя там в качестве персонажей действует немало реальных личностей — Юлий Цезарь, Клеопатра, Сципион, Верцингеториг и так далее, причем выведены они в весьма комическом виде“, — пояснил М. Хачатуров.