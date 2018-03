20 самых кассовых фильмов «только для взрослых»

Самый запретный и суровый рейтинг по американской системе MPAA — это NC-17. То есть детям до 18 лет категорически запрещено смотреть. Даже рейтинг R мягче, потому что позволяет пускать детей в сопровождении взрослых.

Обычно создатели фильмов даже значка R стараются избегать, так как это серьезно бьет по карману. А уж рейтинга NC-17 боятся как огня. Тем не менее, в истории кино есть несколько фильмов, которые умудрились собрать хорошую кассу, несмотря на ограничения.

Последнее танго в Париже — $ 96 144 000 Ultimo tango a Parigi, 1972

Последнее танго в Париже

Сорокапятилетний вдовец из Америки, тяжело переживающий смерть жены, знакомится с юной парижанкой — странной, эксцентричной девушкой. У них завязываются отношения чистой страсти, без имен, без обязательств и без прошлого.

Выход фильма сопровождался скандалами и судебными исками, а исполнители главных ролей многие годы после окончания съемок не общались с режиссером.

Вожделение — $ 67 091 915 Se, jie, 2007

Вожделение

Это очень странное и очень чувственное кино. Оно вызывает противоречивые чувства восхищения и отторжения одновременно. Оно рассказывает историю любви и страсти, которая просто не может закончиться хорошо. Ну и рейтинг 18+ фильмом более чем заслужен.

Дурное воспитание — $ 40 261 665 La mala educación, 2004

Дурное воспитание

Педро Альмодовар не снимает простое кино. Это шокирующая история, рассказанная красивым и правильным языком. Это фильм о настоящей любви, пронесенной сквозь всю жизнь. Рассказ о том, что любовь может соседствовать со жгучей ненавистью и при этом быть жертвенной и трогательной.

Генри и Джун — $ 23 472 449 Henry & June, 1990

Смелый и откровенный фильм о сексе. Симпатичная писательница Анаис Нин изнывает от скуки и строчит в дневник описания своих эротических фантазий, пока на горизонте не появляется загадочная парочка: писатель Генри Миллер и его жена Джун.

Шоугелз — $ 20 350 754 Showgirls, 1995

Шоугелз

Молодая танцовщица приезжает за славой в Лас-Вегас. Ее цель — стать примой стриптиз-шоу. И оказывается, что ради этого город требует от нее жесткости и беспринципности. Критики очень низко оценили фильм, вручили ему аж семь «золотых малин». Зато зрителям понравилось.

Стыд — $ 17 693 675 Shame, 2011

«Стыд» — фильм, потрясающий своей откровенностью, искренностью действий и переживаний героя. Голодная всепожирающая страсть к сексуальному наслаждению поглощает в герое личность, и у него всего один шанс возродиться к новой жизни.

Граница — $ 17 006 954 Frontière (s), 2007

Граница

История о том, как пятеро бандитов не самой арийской внешности, скрываясь в лесу с сумками, полными награбленного, выходят на уединенный хостел, который держит семейка садистов-неонацистов. Свой рейтинг, в отличие от остальных фильмов, «Граница» получила за сцены жестокости, насилия и прочий тошнотный натурализм.

Мечтатели — $ 14 321 576 The Dreamers, 2004

Мечтатели

Это фильм о молодости. О той молодости, о которой вспоминают, но не рассказывают детям и внукам, молодость, которая преступает через революции и волнения времени, потому как она сильнее вех истории.

Повар, вор, его жена и ее любовник — $ 7 724 701 The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, 1989

Повар, вор, его жена и ее любовник

Яркий, оригинальный фильм о том, как жена изменяла мужу-гангстеру, а повар их любимого ресторана обо всем знал. В роли жены — Хелен Миррен , в роли любовника — Тим Рот . В фильме есть несколько эпизодов на отвал челюсти.

Детки — $ 7 412 216 Kids, 1995

Детки

Один день из жизни подростков с улиц на окраине Манхэттена. В их жизни не очень много осмысленности или интеллектуальных радостей. Все, чем они интересуются — секс и наркотики.

Жизнь Адель — $ 7 379 806 La vie d’Adèle, 2013

Жизнь Адель

Французская школьница Адель внезапно понимает, что ее совсем не привлекают мужчины. Ее тянет к девушке с яркими голубыми волосами — начинающей художнице Эмме.

Свяжи меня — $ 4 087 361 Átame! 1990

Свяжи меня

Этот фильм — для поклонников нетривиальных сюжетов. Псих Рики выходит из спецучреждения для душевнобольных и первым делом похищает свою любимую порноактрису. Чтобы дать ей возможность узнать его и полюбить, он привязывает ее к кровати.

Молодой Адам — $ 2 561 820 Young Adam, 2002

Молодой Адам

Джо — образованный молодой человек, некогда мечтавший стать писателем, а теперь работающий на барже бок о бок с простыми людьми. Как он пришел к этому, неизвестно, и на протяжении фильма понятнее не станет. Равно как и то, почему в фильме нет ни одного Адама.

Зловещие мертвецы — $ 2 400 000 The Evil Dead, 1981

Зловещие мертвецы

Группа молодых людей снимает на выходные дешевый загородный дом и нечаянно пробуждает дремавших мертвецов, которые всячески изводят гостей. В живых останется только Эш. В дальнейшем фильмы про него будут скорее комедиями, но этот, первый, сделан на полном серьезе.

Автокатастрофа — $ 2 038 450 Crash, 1996

Автокатастрофа

Джеймс и его жена Кэтрин — искатели эротических приключений. Они любят изменить друг дружке, а потом рассказывать о своих впечатлениях в мельчайших подробностях. Но оказывается, что это еще только начало, новые ощущения они обретут после автокатастрофы. Только ленивый не ругнул режиссера Дэвида Кроненберга за скандальность этой картины.

Плохой лейтенант — $ 2 000 022 Bad Lieutenant, 1992

Плохой лейтенант

Безымянный лейтенант полиции отвратителен, жалок, подл. Он бесконечно пьёт, нюхает, курит и колется. Он сексуально озабочен и погряз в саморазрушении. Ему комфортно только в этом искаженном, далёком от реальности состоянии, но однажды приходит время проснуться. Харви Кейтель в этой роли просто бесподобен.

Кика — $ 2 019 581 Kika, 1993

Косметолог Кика должна загримировать труп молодого Рамона к похоронам. Но оказывается, что тот не умер. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но через некоторое время Кику начинает тянуть к отцу Рамона — писателю Николасу, тайному маньяку-убийце.

Широкое Саргассово море — $ 1 614 784 Wide Sargasso Sea, 1993

Тропические страсти разгораются в своеобразном приквеле « Джейн Эйр ». Собственно фильм рассказывает о том, как мистер Эдвард Рочестер обзавелся полоумной женой.

Грязный стыд — $ 1 914 166 A Dirty Shame, 2004

Грязный стыд

Комедия о том, как после сотрясения мозга у добропорядочной хозяйки магазина появляются неудержимые сексуальные желания. Как ни странно, но она сразу находит себе компанию по интересам. Разнузданная комедия не для семейного просмотра.

Ложь — $ 1 667 192 L. I. E., 2001