20 самых кассовых фильмов «только для взрослых» 

Самый запретный и суровый рейтинг по американской системе MPAA — это NC-17. То есть детям до 18 лет категорически запрещено смотреть. Даже рейтинг R мягче, потому что позволяет пускать детей в сопровождении взрослых.
Обычно создатели фильмов даже значка R стараются избегать, так как это серьезно бьет по карману. А уж рейтинга NC-17 боятся как огня. Тем не менее, в истории кино есть несколько фильмов, которые умудрились собрать хорошую кассу, несмотря на ограничения.
Последнее танго в Париже — $ 96 144 000 Ultimo tango a Parigi, 1972
Последнее танго в Париже
Сорокапятилетний вдовец из Америки, тяжело переживающий смерть жены, знакомится с юной парижанкой — странной, эксцентричной девушкой. У них завязываются отношения чистой страсти, без имен, без обязательств и без прошлого.
Выход фильма сопровождался скандалами и судебными исками, а исполнители главных ролей многие годы после окончания съемок не общались с режиссером.
Вожделение — $ 67 091 915 Se, jie, 2007
Вожделение
Это очень странное и очень чувственное кино. Оно вызывает противоречивые чувства восхищения и отторжения одновременно. Оно рассказывает историю любви и страсти, которая просто не может закончиться хорошо. Ну и рейтинг 18+ фильмом более чем заслужен.
Дурное воспитание — $ 40 261 665 La mala educación, 2004
Дурное воспитание
Педро Альмодовар не снимает простое кино. Это шокирующая история, рассказанная красивым и правильным языком. Это фильм о настоящей любви, пронесенной сквозь всю жизнь. Рассказ о том, что любовь может соседствовать со жгучей ненавистью и при этом быть жертвенной и трогательной.
Генри и Джун — $ 23 472 449 Henry & June, 1990
Смелый и откровенный фильм о сексе. Симпатичная писательница Анаис Нин изнывает от скуки и строчит в дневник описания своих эротических фантазий, пока на горизонте не появляется загадочная парочка: писатель Генри Миллер и его жена Джун.
Шоугелз — $ 20 350 754 Showgirls, 1995
Шоугелз
Молодая танцовщица приезжает за славой в Лас-Вегас. Ее цель — стать примой стриптиз-шоу. И оказывается, что ради этого город требует от нее жесткости и беспринципности. Критики очень низко оценили фильм, вручили ему аж семь «золотых малин». Зато зрителям понравилось.
Стыд — $ 17 693 675 Shame, 2011
«Стыд» — фильм, потрясающий своей откровенностью, искренностью действий и переживаний героя. Голодная всепожирающая страсть к сексуальному наслаждению поглощает в герое личность, и у него всего один шанс возродиться к новой жизни.
Граница — $ 17 006 954 Frontière (s), 2007
Граница
История о том, как пятеро бандитов не самой арийской внешности, скрываясь в лесу с сумками, полными награбленного, выходят на уединенный хостел, который держит семейка садистов-неонацистов. Свой рейтинг, в отличие от остальных фильмов, «Граница» получила за сцены жестокости, насилия и прочий тошнотный натурализм.
Мечтатели — $ 14 321 576 The Dreamers, 2004
Мечтатели
Это фильм о молодости. О той молодости, о которой вспоминают, но не рассказывают детям и внукам, молодость, которая преступает через революции и волнения времени, потому как она сильнее вех истории.
Повар, вор, его жена и ее любовник — $ 7 724 701 The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, 1989
Повар, вор, его жена и ее любовник
Яркий, оригинальный фильм о том, как жена изменяла мужу-гангстеру, а повар их любимого ресторана обо всем знал. В роли жены — Хелен Миррен, в роли любовника — Тим Рот. В фильме есть несколько эпизодов на отвал челюсти.
Детки — $ 7 412 216 Kids, 1995
Детки
Один день из жизни подростков с улиц на окраине Манхэттена. В их жизни не очень много осмысленности или интеллектуальных радостей. Все, чем они интересуются — секс и наркотики.
Жизнь Адель — $ 7 379 806 La vie d’Adèle, 2013
Жизнь Адель
Французская школьница Адель внезапно понимает, что ее совсем не привлекают мужчины. Ее тянет к девушке с яркими голубыми волосами — начинающей художнице Эмме.
Свяжи меня — $ 4 087 361 Átame! 1990
Свяжи меня
Этот фильм — для поклонников нетривиальных сюжетов. Псих Рики выходит из спецучреждения для душевнобольных и первым делом похищает свою любимую порноактрису. Чтобы дать ей возможность узнать его и полюбить, он привязывает ее к кровати.
Молодой Адам — $ 2 561 820 Young Adam, 2002
Молодой Адам
Джо — образованный молодой человек, некогда мечтавший стать писателем, а теперь работающий на барже бок о бок с простыми людьми. Как он пришел к этому, неизвестно, и на протяжении фильма понятнее не станет. Равно как и то, почему в фильме нет ни одного Адама.
Зловещие мертвецы — $ 2 400 000 The Evil Dead, 1981
Зловещие мертвецы
Группа молодых людей снимает на выходные дешевый загородный дом и нечаянно пробуждает дремавших мертвецов, которые всячески изводят гостей. В живых останется только Эш. В дальнейшем фильмы про него будут скорее комедиями, но этот, первый, сделан на полном серьезе.
Автокатастрофа — $ 2 038 450 Crash, 1996
Автокатастрофа
Джеймс и его жена Кэтрин — искатели эротических приключений. Они любят изменить друг дружке, а потом рассказывать о своих впечатлениях в мельчайших подробностях. Но оказывается, что это еще только начало, новые ощущения они обретут после автокатастрофы. Только ленивый не ругнул режиссера Дэвида Кроненберга за скандальность этой картины.
Плохой лейтенант — $ 2 000 022 Bad Lieutenant, 1992
Плохой лейтенант
Безымянный лейтенант полиции отвратителен, жалок, подл. Он бесконечно пьёт, нюхает, курит и колется. Он сексуально озабочен и погряз в саморазрушении. Ему комфортно только в этом искаженном, далёком от реальности состоянии, но однажды приходит время проснуться. Харви Кейтель в этой роли просто бесподобен.
Кика — $ 2 019 581 Kika, 1993
Косметолог Кика должна загримировать труп молодого Рамона к похоронам. Но оказывается, что тот не умер. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но через некоторое время Кику начинает тянуть к отцу Рамона — писателю Николасу, тайному маньяку-убийце.
Широкое Саргассово море — $ 1 614 784 Wide Sargasso Sea, 1993
Тропические страсти разгораются в своеобразном приквеле «Джейн Эйр». Собственно фильм рассказывает о том, как мистер Эдвард Рочестер обзавелся полоумной женой.
Грязный стыд — $ 1 914 166 A Dirty Shame, 2004
Грязный стыд
Комедия о том, как после сотрясения мозга у добропорядочной хозяйки магазина появляются неудержимые сексуальные желания. Как ни странно, но она сразу находит себе компанию по интересам. Разнузданная комедия не для семейного просмотра.
Ложь — $ 1 667 192 L. I. E., 2001
Крайне драматичная картина на тему педофилии была скрыта от детей и подростков рейтингом 18+. И это одна из первых работ британского актера Пола Дано в кино.