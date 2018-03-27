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Джэк Уайтхолл вместе с Дуэйном Джонсоном покорит джунгли
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Джэк Уайтхолл вместе с Дуэйном Джонсоном покорит джунгли 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Британский комик и актер Джэк Уайтхолл («Щелкунчик и четыре королевства») составит компанию Дуэйну Джонсону («Рэмпейдж») и Эмили Блант («Девушка в поезде») в приключенческом экшне «Круиз по джунглям».
Режиссерское кресло нового проекта Disney займет Жаума Кольет-Серры («Неизвестный», «Воздушный маршал»).
Уайтхолл сыграет брата героини Эмили Блант и станет одним из ключевых персонажей ленты.
Напомним, что на создание фильма «Круиз по джунглям» студию Disney вдохновил одноименный парк развлечений. Посетители популярного аттракциона могут отправиться в захватывающее путешествие в самые отдаленные уголки Африки, увидеть экзотических животных, кровожадных рептилий и почувствовать себя первооткрывателями.
Съемки картины начнутся в мае.
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