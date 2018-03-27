Джэк Уайтхолл вместе с Дуэйном Джонсоном покорит джунгли

Британский комик и актер Джэк Уайтхолл («Щелкунчик и четыре королевства») составит компанию Дуэйну Джонсону («Рэмпейдж») и Эмили Блант («Девушка в поезде») в приключенческом экшне «Круиз по джунглям».

Режиссерское кресло нового проекта Disney займет Жаума Кольет-Серры («Неизвестный», «Воздушный маршал»).

Уайтхолл сыграет брата героини Эмили Блант и станет одним из ключевых персонажей ленты.

Напомним, что на создание фильма «Круиз по джунглям» студию Disney вдохновил одноименный парк развлечений. Посетители популярного аттракциона могут отправиться в захватывающее путешествие в самые отдаленные уголки Африки, увидеть экзотических животных, кровожадных рептилий и почувствовать себя первооткрывателями.

Съемки картины начнутся в мае.