«Все хотят успеха, как у „Истории игрушек“». Роберт Ленс о работе над мультфильмом «Снежная Королева 4», международном языке сказок и…

В Москву приехал Роберт Ленс, соавтор сценария «Снежная Королева 3: Огонь и Лед», сорежиссер и соавтор сценария «Снежная Королева: Зазеркалье» — четвёртого фильма франшизы. Большую часть времени голливудский кинематографист проводит на студии Wizart Animation в Воронеже, где буквально по кадрам наблюдает за созданием будущего новогоднего релиза. Но «Киноафише» повезло встретиться с киносказочником на студии «Союзмультфильм» и задать пару вопросов о его российском опыте работы и прошедшей церемонии вручения премии «Оскар».

Кадр из м/ф «Снежная Королева 3. Огонь и Лед»

Расскажите, как вы вообще познакомились со студией Wizart и почему приняли предложение написать сценарий для российского мультфильма?

Мою историю знакомства со студией Wizart можно начать с моей работы в Disney . Наш контакт состоялся благодаря моему доброму другу, с которым я работал в Лос-Анджелесе и которого я знаю 30 лет, режиссёру Брэдли Рэймонду. Он снял целую серию мультфильмов про фей. Представители Wizart Animation сначала связались с ним, но он тогда снимал что-то другое и у него не было времени, поэтому он перенаправил представителей студии ко мне. Изначально я выступал, как консультант по сценарию. После нескольких консультаций я лично встретился с Юрием Москвиным (генеральный продюсер Wizart) и Владимиром Николаевым (исполнительный продюсер Wizart Animation), мы сразу понравились друг другу. Я сначала какое-то время консультировал студию из Лос-Анджелеса, полгода работал удалённо. А шесть месяцев спустя Юрий и Владимир пригласили меня в Россию посмотреть, где создаётся мультфильм. Это было в сентябре 2015 года.

Насколько трудно приходить в уже сложившуюся франшизу? Ведь вселенную «Снежной Королевы» придумали не вы, а значит пришлось, наверное, посмотреть предыдущие 2 мультфильма, чтобы понять, о чём писать.

На самом деле, большого труда это не составило, ведь это работа, которой я так или иначе занимаюсь постоянно. Я одинаково разрабатываю истории на самых ранних этапах производства фильма, как это было, например, с «Жизнью насекомых» или «Шреком». Я был в числе той дюжины человек, которая то, что называется, укладывала фундамент проекта. А другое направление моей работы, как я уже говорил, это сценарные консультации. А это означает, что я могу подключиться к проекту уже на более поздней стадии, попросить создателей показать, что у них уже есть, что они уже сделали, и что-то подсказать. Это похоже на работу механика, который чинит автомобиль, или врача, который делает осмотр и определяет признаки заболевания, например, по глазам, по лицу… Так же и я: смотрю на историю и говорю создателям, что в ней работает, а что не работает. Что хорошо или нужно подтянуть. А что плохо и нужно убрать совсем. Но вы правы: первое, что я сделал, это посмотрел оба фильма о Снежной Королеве. Приехал на студию и сказал: «Покажите всё, что у вас уже есть. Фильмы, концепты, задумки». Ведь мне нужно понимать, с чего всё началось, как развивалось и к чему с моей помощью студия хочет прийти.

Роберт Ленс и Алексей Цицилин на студии Wizart Animation в Воронеже

Вашей задачей, когда вы работали с третьей частью «Снежной Королевы», было адаптировать сценарий для международного рынка. Что это значит? С помощью каких приёмов можно «омеждународнить» сценарий?

Действительно, одной из причин, по которой Wizart Animation пригласили меня, было желание студии выйти за пределы российского кинорынка, на международный. Расширить аудиторию до мирового масштаба. И основное, что я делаю в рамках нашего сотрудничества, смотрю сценарий и говорю: «Нет, это не сработает на Западе. Этот эпизод выглядит неуклюже или странно». Чтобы картина выстрелила во всём мире, нужно работать с более универсальными понятиями. Ещё одна моя специализация — диалоги. В колледже я изучал английскую филологию и написал массу кино-диалогов. Например, я работал над ними в «Истории игрушек». Хочется верить, я могу отличить хороший диалог от плохого, что у меня достаточно чуткое ухо. Поэтому в работе над «Снежной Королевой 3: Огонь и Лед» я дотошно разбирал каждую строчку с точки зрения того, как мы в Америке говорим, как строим фразы, какие у нас расхожие выражения. Ведь неестественно выстроенный разговор персонажей может оттолкнуть англоязычную публику. А нам не нужно, чтобы что-то мешало нашим зрителям наслаждаться фильмом.

То есть в основном это лингвистическая работа?

Получается, что да. Ещё я указываю на возможное ошибочное восприятие со стороны зрителей. Создатели, например, убеждены, что написали нечто забавное, но я говорю, что на международном рынке эта шутка не сработает, а значит её нужно выкинуть. Часто бывает, что в этой задумке есть какая-то стоящая идея, но она не доведена до конца, или создатели не нашли правильного способа выразить её. Тогда я говорю: «А, понятно, что вы задумали. Давайте докрутим её вот так-то и приведём к такому-то результату. Давайте скажем это как-то по-другому».

Кадр из м/ф «Снежная Королева 3. Огонь и Лед»

Сейчас третья часть «Снежной Королевы» катается по всему миру. 16 февраля 2018 «Снежная Королева 3: Огонь и Лед», например, успешно стартовала в кинопрокате Чехии и Словакии. А чуть позже во Франции. Однако на родине она не отбила свой бюджет. Для вас, как для автора, насколько важна коммерческая составляющая? Как сборы и финансовые вопросы влияют на вашу работу над четвертым фильмом?

Сразу скажу: мы учли весь уже имеющийся материал и опыт предыдущих частей в работе над четвертой. И, надеюсь, в новом фильме будет больше того, что так нравится зрителям: экшена, приключений, романтики. Что наша публика вернётся за новой историей в кинотеатры, как в России, так и по всему миру. И ещё я надеюсь, она отметит, как сильно мы подняли планку. А что касается коммерческого успеха… Кинематографисты часто говорят, что их не волнуют сборы. Что имеет значение только качество, что они делают фильм для себя. Но на самом деле все хотят такого же приёма и успеха у публики, как это было с «Королём-Львом» или «Историей игрушек». Но бывает и так, что вы делаете фильм, вам кажется, что вроде он получается хорошо. Ведь вам-то он нравится. Но эта радость гаснет, когда зрители не принимают ленту или она не вызывает у них тех же чувств, что у вас самого. Так что я думаю, сборы — это важный показатель для кинематографистов, которые хотят работать на международном рынке. Это показатель того, что вам удалось наладить связь со зрителями. У вас есть рассказ, основанный на французской сказке, который лёг в основу голливудского мультфильма. Вы написали сценарий для российского мультфильма, который опирается на сказку датского писателя. А ваш фильм «Тофу» и вовсе китайский. Получается, что сказочнику-сценаристу всё равно, в какой стране работать и для какой страны сочинять?

Я работал над разными сценариями в 6 странах мира и действительно часто обращался к сказкам. Потому что сказки особенно хорошо удаются в анимации. Они обращаются к человеческой сущности, душе, они разговаривают со зрителем на глубокие темы. И даже если некоторые притворяются детскими историями, они всё равно говорят о фундаментальных человеческих понятиях, опыте, самом существовании. Ведь есть же причина, по которой сказки живут 400-500 лет и по которой мы всё время к ним обращаемся. Студия Disney, например, с самого первого дня работает со сказочным материалом. «Снежная Королева», разумеется, изначально опиралась на сказку Ганса Христиана Андерсена. Сейчас я изучаю русские сказки. Мне любопытно, какие они, на чём растут русские дети, и можем ли мы применить ваши национальные истории в нашем проекте. Но мне кажется, я не ответил на ваш вопрос. (улыбается)

Роберт Ленс с эскизами м/ф «История игрушек»

Да, я бы хотела узнать, вы ощутили разницу между русскими, датскими, французскими сказками или наоборот, язык сказки оказался для вас универсальным по своей сути?

Я даже больше скажу, когда я изучал сказки разных культур, меня потрясло, как они все пересекаются между собой. В каждой стране есть своя Снежная Королева или своя Спящая Красавица. В каждой культуре есть своя собственная версия истории Золушки. В Китае я обнаружил их версии известных западных сказок. И это так же укрепило меня в мысли, что сказки имеют дело с глубинными человеческим понятиями, а это делает их легко экранизируемыми для зрителей всего мира. Это и есть «универсальный язык сказки».

В четвёртом фильме франшизы «Снежная Королева» вы выступаете не только как соавтор, но и как со-режиссёр. Поэтому, пожалуйста, расскажите, как сильно расширилось ваше влияние на проект?

Я выступаю посредником между режиссёром и сценарием. Так что не могу сказать, что моя роль в проекте кардинально изменилась. Вообще, разговор со студией был довольно простым: «Нам нравится работать вместе, так почему бы тебе не стать сорежиссёром и не сделать четвёртый фильм на пару с Алексеем Цицилиным (режиссёр анимационных фильмов „Снежная Королева 3: Огонь и лед“/ „Снежная Королева: Перезаморозка“)». Но сейчас я могу гораздо больше влиять на проект. Ведь я работаю с ним с самого начала, а значит могу корректировать историю по мере продвижения работы. Этим я и занимаюсь последние две недели. Каждый день мы сидим на студии с Алексеем и последовательно собираем мультфильм.

Кадр из м/ф «Снежная Королева 3. Огонь и Лед»

Для вас это первый режиссёрский опыт в анимации. Когда студия Wizart предложила вам эту должность долго думали? Пошли на какие-то курсы или к друзьям-режиссёрам?

Знаете, со сценарием я, кажется, поработал на всех стадиях. Если вы посмотрите на мой послужной список, то там будут и автор оригинального рассказа, и сценарист в составе группы, и сценарный консультант, и даже сценарный художник. А вот для того, чтобы стать режиссёром, мне пришлось приехать в Россию (смеётся). Я, конечно, признателен Wizart Animation за такую возможность. Но тут такое дело: если вы хороший рассказчик, то с большой вероятностью вы окажетесь и неплохим режиссёром. Так что не было ощущения, что меня закинули в тёмные воды, из которых мне придётся выплывать, как получится. В Disney и Pixar, да и на всех крупных киностудиях, сценаристы, художники и режиссёр постоянно работают над проектом совместно. К тому же сценаристы нередко выполняют часть режиссёрской работы: подбирают кадры, формируют последовательность, в которой будет рассказана история, выстраивают диалоги. Так что нередко режиссёрами назначают людей из сложившегося творческого пула.

Кстати, вы воспринимаете «Снежную Королеву 4», как российский мультфильм или, по аналогии с голливудским, сразу международным?

Это международный проект, хотя он сделан в России и преимущественно российской командой. Я представляю свою работу, как строительство моста между российской и западной аудиторией, и помогаю вывести бренд «Снежная Королева» в высшую лигу.

Эскиз раскадровки м/ф «Снежная Королева 3: Огонь и Лед»

Прочитала на днях статью про новую киносказку, и там прозвучала отличная мысль: любой хороший сказочник прячет в сюжете свою биографию. А что вы припрятали в сценарии «Снежной королевы 4»?

Есть ещё одно хорошее высказывание: мы пишем о том, что знаем сами. Все наши сюжеты берутся из личного опыта. И чаще мы используем главного героя, который в течение фильма проходит путь изменения, личного роста. В «Снежной Королеве» у нас есть Герда, которая с развитием сюжета познаёт саму себя, открывает в себе силу, о которой она, возможно, даже не подозревала. И мне хочется думать, что что-то подобное было и в моей жизни. Ведь мы зачастую осознанно ограничиваем себя, запираем в каких-то рамках, думаем, что можем поступить только так, а не иначе в какой-то ситуации. Но жизнь-то постоянно преподносит сюрпризы, и приходится принимать эти вызовы. Именно в таких ситуациях мы развиваемся, растём. Так и Герда.

Вы простите за этот банальный вопрос, но у вас есть любимый персонаж во вселенной «Снежной Королевы»?

Мне больше по сердцу главная героиня, Герда. Большая часть приключений показывается с её позиции, она лучше всего прописана, располагает к себе, она мила и добра со всеми, и, как я уже сказал, при этом её трансформация заметнее всего. Хотя, конечно, мне нравится герой, который отвечает за комедию в «Снежной Королеве», это тролль Орм. Дети его обожают. И мы для него придумали множество новых шуток и забавных сюжетных ходов. Но всё же Герда мне ближе своей силой, скрытой за мягкостью.

Кадр из м/ф «Снежная Королева 3. Огонь и Лед»

И на какой стадии проект находится сейчас? Что нового придумали для нас, зрителей?

Мы уже с головой в работе. Я не выходил со студии в Воронеже пару недель точно. И сейчас, когда мы с вами разговариваем, они там продолжают рисовать. Каждый раз, когда я приезжаю на студию, мне показывают новые фрагменты. Большая часть истории уже готова. Остались лишь небольшие доработки, убрать может какие-то шероховатости из диалогов. И в декабре мы представим наш фильм. У нас появятся новые герои, о которых мы раньше лишь упоминали вскользь. Мы много обсуждали, что будем делать: комедию, экшен-фильм или может даже романтическое фентези. И в итоге пришли к тому, что надо смешать всего понемногу. Но главное — у нас очень сильная приключенческая составляющая. Именно она помогает продвигать проект на международный кинорынок. Мы должны быть увлекательными, смешными, открывать с героями новые места.

Но я должна вас спросить: четвёртая «Снежная Королева» — это всё ещё мир Ганса Христиана Андерсена или это уже вселенная Роберта Ленса?

Несомненно, мы опирались на его оригинальную сказку. Но поскольку мы делаем уже четвёртый фильм, можно говорить, что вселенная «Снежной Королевы» уже живёт своей жизнью. Это по-прежнему персонажи, которых придумал Андерсон, но всё же они уже существуют по своим законам, более современным. Мы стараемся сохранить в наших мультфильмах сам дух сказок Ганса Христиана Андерсена. А пока мы заливаемся литрами кофе, чтобы успеть выпустить наш фильм «Снежная Королева: Зазеркалье» вовремя.

Роберт Ленс на студии «Союзмультфильм» даёт интервью «Киноафише»

Кстати, о кофе. Вы спали в ночь вручения премии «Оскар»? Согласны с решением киноакадемиков в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучший короткометражный анимационный фильм»?

Я не смотрел церемонию, но, конечно, знаю, что победила «Тайна Коко». Должен признаться, я этот фильм ещё не видел. Но я хорошо знаком с режиссёром. Я работал с Ли Анкричем над «Историей игрушек». Так что я безумно счастлив за него. Я открыл утром Фейсбук, а там его фотография со статуэткой. Но не могу сказать, что при этом я был сильно удивлён, ведь «Коко» был фаворитом с первого же дня проката. И теперь я просто обязан посмотреть этот мультфильм, как только вернусь в Лос-Анджелес. Я и «Дорогой баскетбол» не видел. Но и с Гленном Кином я тоже хорошо знаком. Он был одним из моих учителей в Disney. Так что представьте, как приятно началось моё сегодняшнее утро, когда я включил компьютер и увидел, что двое моих друзей, с которыми я работал, сжимают в руках «Оскары».

Беседовала Вероника Скурихина