Ещё
Показ студенческих короткометражек пройдёт сегодня в «Берёзке»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Показ студенческих короткометражек пройдёт сегодня в «Берёзке» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Кинотеатр «Берёзка» покажет работы участников двадцать пятого ежегодного открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», проходящего в Москве.
На фестивале представлены короткометражные фильмы российских и зарубежных молодых кинорежиссеров. Специальный сеанс под названием «Короткое кино для детей», который состоится сегодня в в «Берёзке», отдан кинофильмам молодых режиссеров на семейную тему. Это фильмы «Мама куда-то ушла» режиссёра Екатерины Луниной, «Расписание» режиссёра Ивана Виноградова-Ивановского, «Сказка про одеяло» режиссёра Марии Кузменко, «Коля и старушки» режиссёра Анны Юдиной, «Раковина с океаном внутри» режиссёра Юлии Ситдыйковой, «Бирюк» режиссёра Полины Федоровой, «Девочка и дерево желаний» режиссёра Александра Лупашко и «Новенький» режиссёра Марии Соповой. Начало — в 15.00.
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.
Расписание всех кинопоказов фестивального кино в кинотеатрах сети «Москино» можно посмотреть здесь: http://mos-kino.ru/event_834.html
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
Во второй половине марта в «Берёзке» состоится четыре бесплатных киносеанса Благотворительный концерт «Музыка, исцеляющая душу» пройдет в кинотеатре «Берёзка» Музей наивного искусства представил новую выставку «Городецкие картинки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории16
Особенности застольного этикета разных стран
Какие фильмы посмотреть в апреле
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение