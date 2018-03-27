Показ студенческих короткометражек пройдёт сегодня в «Берёзке»

Кинотеатр «Берёзка» покажет работы участников двадцать пятого ежегодного открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», проходящего в Москве.

На фестивале представлены короткометражные фильмы российских и зарубежных молодых кинорежиссеров. Специальный сеанс под названием «Короткое кино для детей», который состоится сегодня в в «Берёзке», отдан кинофильмам молодых режиссеров на семейную тему. Это фильмы «Мама куда-то ушла» режиссёра Екатерины Луниной, «Расписание» режиссёра Ивана Виноградова-Ивановского, «Сказка про одеяло» режиссёра Марии Кузменко, «Коля и старушки» режиссёра Анны Юдиной, «Раковина с океаном внутри» режиссёра Юлии Ситдыйковой, «Бирюк» режиссёра Полины Федоровой , «Девочка и дерево желаний» режиссёра Александра Лупашко и «Новенький» режиссёра Марии Соповой. Начало — в 15.00.

Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.

Расписание всех кинопоказов фестивального кино в кинотеатрах сети «Москино» можно посмотреть здесь: http://mos-kino.ru/event_834.html