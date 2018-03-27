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Хавьер Бардем сыграет роль Эрнана Кортеса в сериале студии Amazon
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Хавьер Бардем сыграет роль Эрнана Кортеса в сериале студии Amazon 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Испанский актер Хавьер Бардем, известный по картинам «мама!» (mother!, 2017), «007: Координаты „Скайфолл“ (Skyfall, 2012), „Призраки Гойи“ (Goya's Ghosts, 2006), сыграет главную роль в будущем сериале, посвященном конкистадору Эрнану Кортесу, завоевателю Мексики. Телефильм готовится запустить в производство студия Amazon Studios. Об этом сообщил журнал Variety.
Бардем уже выразил согласие сняться в сериале, заявив, что рад участвовать в этом проекте. „Для меня большая честь рассказать эту эпическую историю полную драмы и конфликтов. Она разворачивается на фоне судьбоносного исторического события — столкновения двух великих цивилизации (Испанской и Ацтекской империй — прим. ТАСС)“, — сказал он.
На сегодняшний день известно, что актер также займет кресло исполнительного продюсера. Помимо Бардема продюсированием проекта займутся Стивен Спилберг и его компания Amblin Television, а также Стивен Зеллиан, сценарист фильмов „Банды Нью-Йорка“ (Gangs of New York, 2002), „Ганнибал“ (Hannibal, 2001) и „Список Шиндлера“ (Schindler's list, 1993). Последний сейчас занимается адоптацией оригинального сценария писателя Далтона Трамбо.
Новый проект Amazon Studios расскажет о походе испанского конкистадора Эрнана Кортеса, который в XVI веке участвовал в завоевании империи ацтеков. Пока у проекта нет официального названия, однако известно, что он будет состоять из четырех серий. Оригинальный сценарий был написан Далтоном Трамбо в 60-х годах прошлого века для полнометражного фильма „Монтесума“, однако так и не был реализован.
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