В 2021 году выйдет мультфильм про холостяка Кощея

Про злодеев смотреть всегда интереснее, чем про героев. Как иначе объяснить успех «Миньонов» и «Гадкого Я»? Вот и у нас, в России, решили снять мультфильм про классического злодея из сказок — Кощея Бессмертного. Но показать его с необычной стороны.

Студия «КиноАтис» и Киностудия им. Горького начали работу над полнометражным мультфильмом «Кощей. Похититель невест». В нем закоренелый холостяк Кощей уже давно разочаровался в любви. Но вдруг под угрозой смерти ему приходится похитить девушку. И с этого момента начинаются приключения и, конечно, трансформация злодея в очень даже хорошего парня.

Мультфильм создается на основе сказок А. Н. Афанасьева, но в жанре сказочно-романтической комедии. По словам создателей, «Кощея» будет интереснее всего смотреть подросткам, но в целом фильм рассчитан на семейную аудиторию. Кроме того, сказка будет осовременена, чтобы быть понятной нынешнему зрителю. Последний подобный проект — «Последний богатырь» — получился довольно удачным, так что старые сказки на новый лад сейчас в фаворе.

Предположительно «Кощей. Похититель невест» выйдет в прокат в марте 2021-ого года.

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