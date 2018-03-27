В сети появились новые постеры «Войны Бесконечности» 

Marvel Studios представили новые постеры к долгожданному фильму «Мстители: Война Бесконечности». Всего в сеть выложили пять постеров, на которых изображены более двадцати персонажей киновселенной. Каждый постер соответствует одному цвету Камня Бесконечности.
Напомним, что по сюжету Мстители объединяются со Стражами Галактики, чтобы противостоять новой угрозе — Таносу. Межгалактический тиран хочет собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых он сможет менять реальность по своему желанию.
В фильме снялись Роберт Дауни-младший, Джош Бролин, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Крис Пратт, Элизабет Олсен и Себастьян Стэн. Режиссерами фильма являются братья Энтони и Джо Руссо. Продюсерами выступили Кевин Файги, Виктория Алонсо и Митчелл Белл.
В России премьера «Мстителей: Война бесконечности» состоится 3 мая 2018 года.