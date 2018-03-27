В сети появились новые постеры «Войны Бесконечности»

Marvel Studios представили новые постеры к долгожданному фильму «Мстители: Война Бесконечности». Всего в сеть выложили пять постеров, на которых изображены более двадцати персонажей киновселенной. Каждый постер соответствует одному цвету Камня Бесконечности.

Напомним, что по сюжету Мстители объединяются со Стражами Галактики, чтобы противостоять новой угрозе — Таносу. Межгалактический тиран хочет собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых он сможет менять реальность по своему желанию.

В России премьера «Мстителей: Война бесконечности» состоится 3 мая 2018 года.