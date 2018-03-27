Ещё
Известный актер рассказал о своей серьезной болезни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известный актер рассказал о своей серьезной болезни 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
Советский и российский актер Виктор Проскурин, известный по фильмам «Жестокий романс» и «12 стульев», сериалу «Большая перемена», рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о том, как победил рак.
Проскурин рассказал, что у него диагностировали анорексию, после чего он перестал играть в кино. Актер похудел до 42 килограмм. Впоследствии выяснилось, что болезнь возникла из-за рака. Однако Проскурин поборол страшный недуг.
«Я попал к удивительному человеку, пробыл в больнице пять дней. Он избавил меня от болезни, да и я был настроен победить болезнь», — рассказал актер, передает «Апостроф».
На счету Проскурина 130 ролей в кино. Он сыграл купца Вожеватова в «Жестоком романсе», Гену Ляпишева в «Большой перемене», многодетного отца в фильме «Однажды двадцать лет спустя» и многих других известных картинах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер Олег Анофриев Навальный приехал на свалку, постоял и уехал Главный терапевт Подмосковья рассказала о результатах анализов жителей Волоколамска
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией113
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение