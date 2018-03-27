Известный актер рассказал о своей серьезной болезни

Советский и российский актер Виктор Проскурин , известный по фильмам «Жестокий романс» и «12 стульев», сериалу «Большая перемена», рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о том, как победил рак.

Проскурин рассказал, что у него диагностировали анорексию, после чего он перестал играть в кино. Актер похудел до 42 килограмм. Впоследствии выяснилось, что болезнь возникла из-за рака. Однако Проскурин поборол страшный недуг.

«Я попал к удивительному человеку, пробыл в больнице пять дней. Он избавил меня от болезни, да и я был настроен победить болезнь», — рассказал актер, передает «Апостроф».

На счету Проскурина 130 ролей в кино. Он сыграл купца Вожеватова в «Жестоком романсе», Гену Ляпишева в «Большой перемене», многодетного отца в фильме «Однажды двадцать лет спустя» и многих других известных картинах.