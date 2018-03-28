Ещё
Звезда «Жестокого романса» Виктор Проскурин рассказал о страшных диагнозах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Жестокого романса» Виктор Проскурин рассказал о страшных диагнозах 

Passion.ru 33 минуты назад
Фото: Passion.ru
Очередным гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» на «Россия 1» стал известный ролями в «Жестоком романсе», «Большой перемене», «12 стульях», «Пиковой даме» актер Виктор Проскурин, пропавший с экранов несколько лет назад. Как оказалось, все это время мужчина боролся с онкологическим заболеванием и анорексией.
«Анорексия, 42 килограмма… Она была связана с онкологией» — признался актер.
В борьбе его поддерживала супруга Ирина, которая младше почти на 20 лет. Они приняли решение не опускать руки: «Я бы так сказал: если ты соглашаешься с каким-то вещами, ты становишься пленником. А я хочу, чтобы в моем характере осталась сила».
«Наверное, победил болезнь…» — надеется Виктор.
Фото: globallookpress
Passion.ru: последние новости
52-летняя Брук Шилдс показала неидеальное тело в купальнике Горячие кадры: звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых Фильмы про любовь: 5 самых романтичных премьер этой весны
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией115
15 российских фильмов, которыми можно гордиться3
Самые заметные роли Олега Анофриева2
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Какой сериал самый дорогой в истории19
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение