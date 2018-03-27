Роман «Женщина в окне» экранизируют

Остросюжетный роман повествует об Анне Фокс, малообщительной девушке, которая большую часть времени проводит за просмотром старых фильмов и наблюдением за жизнью соседей.

Больше всего ей нравится подсматривать за Расселами — идеальной парочкой, которая живет недалеко от нее. Но в один прекрасный день, наблюдая за соседями, она невольно становится свидетельницей того, чего видеть ей было не положено.