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Роман «Женщина в окне» экранизируют
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Роман «Женщина в окне» экранизируют 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Бестселлер "Женщина в окне" будет экранизирован. Режиссером выступит Джо Райт. А сценарием картины займется Трейси Леттс, которая работала над кинолентами "Киллер Джо" и "Август".
Остросюжетный роман повествует об Анне Фокс, малообщительной девушке, которая большую часть времени проводит за просмотром старых фильмов и наблюдением за жизнью соседей.
Больше всего ей нравится подсматривать за Расселами — идеальной парочкой, которая живет недалеко от нее. Но в один прекрасный день, наблюдая за соседями, она невольно становится свидетельницей того, чего видеть ей было не положено.
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