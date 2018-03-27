В России появится стратегия развития мультипликации

Произведения отечественных аниматоров в последнее десятилетие представляют российское кино в кинозалах Европы и Азии, поэтому анимация должна превратиться в отдельную отрасль с постоянным финансированием и стратегией развития.

К такому выводу пришли 27 марта участники «круглого стола» в Госдуме , посвящённого современной российской анимации, её значению в формировании новой творческой индустрии.

Касаясь вопроса о влиянии российской мультипликации на развитие подрастающего поколения, представители Минобрнауки Минкультуры объявили о том, что работают над экранизацией произведений русской литературы. Таким образом в стране появятся мультфильмы для школьников разных классов, которые будут учить доброму и вечному. Директор Департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова объяснила, что деление пойдёт с первого по четвёртый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый классы.

В области производства российских мультфильмов наметилась положительная динамика, а потому нельзя снижать темпов производства. По словам представителей Правительства, в 2013 году было выпущено 103 анимационных фильма, а в 2017-м уже 163, при этом запущено в производство — 232 анимационных фильма. «Такое увеличение происходит за счёт того, что увеличивается государственная поддержка в адрес анимационных сериалов», — сказала Любимова.

Подъём российской анимации констатировал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков . Он напомнил, что сейчас ежегодно выходят российские мультипликационные фильмы, которые имеют успех и в России, и на международной арене, а авторские фильмы получают награды на самых престижных фестивалях.

«Дети ходят с удовольствием в кино. В 2017 году в стране вышло 9 полнометражных фильмов, на 550 миллионов рублей их поддержал Фонд кино. В прошлом году при господдержке вышли в прокат полнометражные мультипликационные фильмы, собравшие в прокате десятки миллионов рублей и зрителей», — отметил парламентарий.

Одновременно Дума готовится принять во втором чтении законопроекты о налоговых льготах для аниматоров. «До конца осенней сессии мы это сделаем», — подчеркнул Жуков.

О необходимости оперативно принимать стратегию говорила директор «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва . «Нам нужна стратегия развития анимационной отрасли, а то мы существуем как часть отрасли кино, что негативно сказывается на общем укладе и производительности работы. У мультипликаторов сегодня нет даже профстандартов», — сказала Слащёва.

Стратегия, по её мнению, нужна для того, чтобы все увидели, что анимация — это индустрия со своими правилами. Но главное, не сомневается директор «Союзмультфильма», необходимо, чтобы государство поддержало мультипликационную отрасль как приоритетную.

С этим согласилась исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова , отметив, что в России ежегодно выходит 80 часов мультфильмов, что составляет 0,45 процента от общемирового производства. При том, что за рубежом российские мультфильмы любят и знают.

Именно анимационное кино сегодня только и представляет отечественную киноиндустрию за рубежом. Во Франции, например, полюбили все части «Снежной королевы», а в Китае этот мультфильм собрал более одного миллиона зрителей.

Известный режиссёр и продюсер Сергей Сельянов вообще предложил нанимать иностранных специалистов, которые работают быстро и качественно и не боятся этого. «Мир принадлежит тому, кто умеет его развлекать», — сказал Сельянов.

Кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании «Мастер-фильм», председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов в свою очередь напомнил, что 8 апреля в 2012 году отмечали столетие российской анимации. «Дата приближается, а мы до сих пор так и не сделали этот день официальным. Я не говорю про выходной, конечно. Но ведь можно же внести 8 апреля в календарь праздничных и памятных дат!» — обратился Герасимов к коллегам и депутатам.

В Комитете Госдумы по культуре пообещали этому содействовать.