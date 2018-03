«I dare you! I double dare you, mother******»: 10 фильмов, которые стоит посмотреть в оригинале

Всем, кто пытался учить иностранный язык, знакомы сложности с чтением книги или просмотром фильма на языке оригинала. Иногда так и хочется переключить на русскую озвучку, расслабиться и получать удовольствие от картины.

Но оригинал всегда лучше, а поэзия, как известно, не переводится. Следующие 10 фильмов, отобранные изданием «Мел», стоит посмотреть на английском даже тем, кто не силен в языке. Ведь только так передаются неуловимый характер и остроумные диалоги классических кинолент, заложенные авторами.

Автор романа и профессор лингвистики Энтони Берджесс выдумал для книги специальный язык, внедрив русские слова в английский сленг — на выходе получились забавные обозначения вроде oddy knocky («одинокий») и droogs («приятели»).

По этой причине смотреть «Заводной апельсин» — это довольно забавный, хоть и не самый простой путь для начала просмотров фильмов в оригинале. Но очевидно, что экзотический диалект фильма просто не поддается полноценному дубляжу — хотя бы поэтому уже стоит попытаться посмотреть фильм на английском.

2. «Трудности перевода» (Lost in Translation) — София Коппола, 2003

Фильм подходит к подборке хотя бы из-за названия. Главные персонажи — американцы, сыгранные Биллом Мюрреем Скарлетт Йоханссон , прилетают в Токио заниматься своими делами. Герой Мюррея в каком-то смысле играет себя самого — он успешный актер, приехавший в Токио для съемок в рекламе виски. Персонаж Йоханссон сопровождает своего мужа в командировке.

Им обоим чего-то не хватает, они проходят через эмоциональный кризис и жаждут осмысления и душевной связи, вместе маются по закусочным и караоке в огромном городе. Диалоги при этом не заставят вас каждую минуту лезть в словарь, ведь фразы используются простые, а значение понятно из контекста.

Диалоги в этом фильме, преисполненные шуток и интеллектуальных подколов, лучше услышать и понять в оригинале.

Фильм, из-за которого многие невзлюбили персонажа Джесси Айзенберга — создателя «Фейсбука» Марка Цукерберга , погружает зрителя в мир одержимости делом и показывает при этом не самые лучшие стороны успеха. Поистине захватывающая и весьма реалистичная история одной из главных success stories нашего времени.

Очаровательный простак Форрест Гамп в исполнении Тома Хэнкса заставит вас расплакаться, но не заставит лезть за словарем — ведь в силу его умственных способностей диалоги с участием персонажа предельно просты, но от этого не менее трогательны.

Вознаграждение за ваше усердие в английском — это все важные исторические события, произошедшие в Америке во второй половине XX века, упакованные в 2,5 часа киноленты. Включая необычное интервью Джона Леннона , которое он «провел» бок о бок с главным героем фильма через 14 лет после своей смерти.

Романы Ирвина Уэлша о шотландском андеграунде и для знатоков английского — чтиво нелегкое. Герои фильма говорят с таким акцентом, что от тех слов, что вы понимаете, вам становится смешно, а от 90 процентов остального диалога вам кажется, что вы никогда не учили английский. Не переживайте, вы просто никогда не учили его в Шотландии.

Ни на каком другом разговорном акценте матерные речи не звучат так пестро, как на остро-режущем шотландском. Как только втянетесь — не перестанете получать удовольствие от прослушивания. Сюда же можно поместить рекомендацию посмотреть «Грязь» — еще одну экранизацию по Уэлшу с Джеймсом Макэвоем в главной роли, с его родным шотландским акцентом.

Культовые диалоги «Криминального чтива», надо полагать, слышали больше людей, чем смотрели сам фильм.

Ничто так не изменит ваше представление о наемных гангстерах (и об английском мате), как Сэмюэл Джексон , матерящийся на должников и заедающий свои библейские наставления чизбургером, отобранным у одного из бедолаг.

7. «Трамвай „Желание“» (A Streetcar Named Desire) — Элиа Казан , 1951

Слушать, как мямлит в своем тембре Марлон Брандо, можно лишь в оригинальном исполнении, любые попытки дубляжа лучше отложить.

Фразы в фильме иногда встречаются не самые простые, но из контекста происходящего все понятно — занятная и скандальная психологическая драма Теннеси Уильямса задала шаблон на взрослую тематику в Голливуде, который используется и по сей день.

8. «Уитнейл и я» (Withnail and I) — Брюс Робинсон , 1987

Хотите понять английский юмор, полюбить его или возненавидеть — тогда вам стоит посмотреть эту великолепную, культовую в узких кругах комедию о двух богемных алкоголиках, чья жизнь состоит из посещения пабов и по венам которых, должно быть, уже давно течет эль.

9. «Бойцовский клуб» (Fight Club) — Дэвид Финчер, 1999

«It’s only after we’ve lost everything that we’re free to do anything» — анархические, изящно написанные «мускулистым» почерком Паланика идиомы так убедительно и наглядно переданы в фильме, что их стоит услышать в оригинальной озвучке.

Окунитесь в параноидальный разум главного персонажа и выпустите пар от работы — главное, уследить за сюжетом и не отвлекаться на словарь, хотя смысловые повороты в фильме не всегда очевидны, так что здесь стоит соблюсти баланс.

10. «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street) — Мартин Скорсезе , 2013

Слово «fuck» звучит в этой картине 506 раз — рекорд для художественных кинолент. Хитродеяния главного персонажа, а главное — лихая атмосфера в офисах, где разводили людей на деньги, полностью переданы лексическим набором сценария. Возможно, таким образом Скорсезе хотел выразить свою личную этическую оценку истории и ее реального героя — Джордана Белфорта

Кстати, как ни удивительно, сам персонаж у Ди Каприо вышел намного интереснее и красноречивее реального виновника истории. Вряд ли Белфорту удастся продать вам шариковую ручку, а вот актеру калибра Ди Каприо удалось изобразить персонажа на камеру куда убедительнее.