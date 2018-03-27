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«Нелюбовь» и «Теснота» стали лидерами по номинациям на премию «Восток-Запад. Золотая арка»
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«Нелюбовь» и «Теснота» стали лидерами по номинациям на премию «Восток-Запад. Золотая арка» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Названы номинанты международной премии «Восток-Запад. Золотая арка», сообщает РИА «Новости».
"Всего в шорт-лист вошли 13 фильмов, лидерами по количеству стали «Нелюбовь» (Андрея) Звягинцева и «Теснота» (Кантемира) Балагова, у каждого из них по пять номинаций", — заявил арт-директор премии Андрей Плахов.
По четыре номинации у лент «Вестерн» Валески Гризебах и «Фокстрот» Самуэля Маоза.
Помимо перечисленных работ, на звание «Лучшего полнометражного фильма» претендует картина «О теле и душе» Ильдико Эньеди.
В категории «Лучший режиссер» представлены Звягинцев, Балагов, Маоз и Гризебах.
Церемония вручения состоится 14 апреля в Москве. Премия будет присуждаться впервые.
Ранее сообщалось, что объявлены номинанты 31-го сезона кинопремии «Ника».
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