«Нелюбовь» и «Теснота» вошли в шорт-лист кинопремии «Золотая арка» 

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и Кантемира Балагова «Теснота» вошли в шорт-лист первой международной кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка». Об этом во вторник на пресс-конференции объявил арт-директор кинопремии Андрей Плахов.
"В шорт-лист Международной премии «Восток-Запад. Золотая арка» вошли 13 фильмов. Лидерами по количеству номинаций стали российские картины «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Теснота» Кантемира Балагова — у каждой из них по пять номинаций. По четыре номинации у «Вестерна» Валески Гризебах (Болгария, Германия, Австрия) и «Фокстрота» Самуэля Маоза (Израиль)", — сказал Плахов. За приз в номинации «Лучший игровой полнометражный фильм» поборются картины «Вестерн», «Нелюбовь», «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Теснота» и «Фокстрот».
Премия присуждается впервые, церемония награждения состоится 14 апреля в Москве. За неделю до вручения в партнерстве с Гете-институтом и «Каро Арт» состоятся специальные показы фильмов-номинантов «Золотой арки», сказал Плахов.
Премия присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. В лонг-лист премии вошли 32 фильма из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, Украины и др.
В жюри премии вошли 24 киноведа и кинокритика. Среди них: Карлос Эли де Альмеида (Бразилия), Джон Асп (Швеция), Биргит Боймерс (Великобритания) и другие. «Это экспериментальная вещь, мы долго спорили, какие страны должны войти. Мы решили, что некоторое разумное кинематографическое пространство мы можем создать», — рассказал Плахов.
"Мне кажется, что при наличии большого количества национальных кинопремий учреждение международной награды, которая вручается теми людьми, кто пишет о кинематографе стран Евразии или изучает его, создает возможность более широкого взгляда на кинематографии евразийского пространства и объективной оценки новых фильмов", — отметил председатель правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков.