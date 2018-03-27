«Нелюбовь» и «Теснота» вошли в шорт-лист кинопремии «Золотая арка»

"В шорт-лист Международной премии «Восток-Запад. Золотая арка» вошли 13 фильмов. Лидерами по количеству номинаций стали российские картины «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Теснота» Кантемира Балагова — у каждой из них по пять номинаций. По четыре номинации у «Вестерна» Валески Гризебах (Болгария, Германия, Австрия) и «Фокстрота» Самуэля Маоза (Израиль)", — сказал Плахов. За приз в номинации «Лучший игровой полнометражный фильм» поборются картины «Вестерн», «Нелюбовь», «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Теснота» и «Фокстрот».

Премия присуждается впервые, церемония награждения состоится 14 апреля в Москве. За неделю до вручения в партнерстве с Гете-институтом и «Каро Арт» состоятся специальные показы фильмов-номинантов «Золотой арки», сказал Плахов.

Премия присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. В лонг-лист премии вошли 32 фильма из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, Украины и др.

В жюри премии вошли 24 киноведа и кинокритика. Среди них: Карлос Эли де Альмеида (Бразилия), Джон Асп (Швеция), Биргит Боймерс (Великобритания) и другие. «Это экспериментальная вещь, мы долго спорили, какие страны должны войти. Мы решили, что некоторое разумное кинематографическое пространство мы можем создать», — рассказал Плахов.