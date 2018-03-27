Юбилей М. Горького отметят в Зеленограде показами фильмов по его произведениям

28 марта в Зеленограде состоятся открытые кинопоказы, приуроченные к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Почитатели творчества знаменитого писателя смогут увидеть две экранизации его произведений. В Культурном центре «Зеленоград» в 19.00 будет демонстрироваться двухсерийный художественный фильм «Васса», поставленный режиссером Глебом Панфиловым по одноименному роману писателя. Главную роль в фильме исполняет актриса Инна Чурикова . Советскую киноленту «По Руси», снятую в 1968 году по мотивам ранних рассказов Горького, можно будет увидеть в 17.00 в клубе «Радуга» в 10-м микрорайоне. Вход на мероприятия свободный.