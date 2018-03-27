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Юбилей М. Горького отметят в Зеленограде показами фильмов по его произведениям
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Юбилей М. Горького отметят в Зеленограде показами фильмов по его произведениям 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
28 марта в Зеленограде состоятся открытые кинопоказы, приуроченные к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Почитатели творчества знаменитого писателя смогут увидеть две экранизации его произведений.
В Культурном центре «Зеленоград» в 19.00 будет демонстрироваться двухсерийный художественный фильм «Васса», поставленный режиссером Глебом Панфиловым по одноименному роману писателя. Главную роль в фильме исполняет актриса Инна Чурикова. Советскую киноленту «По Руси», снятую в 1968 году по мотивам ранних рассказов Горького, можно будет увидеть в 17.00 в клубе «Радуга» в 10-м микрорайоне. Вход на мероприятия свободный.
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