В ЦАТРА открылась новая сцена

На ней молодые режиссеры Центрального академического театра Российской Армии смогут ставить экспериментальные спектакли.

В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) открылась новая сцена, на которой молодые режиссеры смогут ставить экспериментальные спектакли.

Первую постановку — премьеру спектакля «Пятая колонна» по пьесе Эрнеста Хемингуэя режиссера Галины Зальцман — зрители увидели 25 марта 2018 года. Автор писал ее, находясь под обстрелами, в осажденном Мадриде в 1937 году во время гражданской войны в Испании.

Как отметил директор театра Иван Чурсин, целью открытия сцены было создание уникального творческого пространства — экспериментального и современного, но сохранившего атмосферу академического театра. «Под экспериментальную сцену был отдан бывший бутафорский цех театра. Теперь здесь молодые режиссеры и актеры смогут творить, экспериментировать, выражать себя. Мы очень надеемся, что наша трансформация привлечет в театр новую молодую аудиторию», — рассказал Иван Чурсин.

Репертуар экспериментальной сцены будет расширяться. Помимо спектаклей в новом пространстве планируется проводить творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами.