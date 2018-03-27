В ЦАТРА открылась новая сцена 

На ней молодые режиссеры Центрального академического театра Российской Армии смогут ставить экспериментальные спектакли.
В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) открылась новая сцена, на которой молодые режиссеры смогут ставить экспериментальные спектакли.
Первую постановку — премьеру спектакля «Пятая колонна» по пьесе Эрнеста Хемингуэя режиссера Галины Зальцман — зрители увидели 25 марта 2018 года. Автор писал ее, находясь под обстрелами, в осажденном Мадриде в 1937 году во время гражданской войны в Испании.
Как отметил директор театра Иван Чурсин, целью открытия сцены было создание уникального творческого пространства — экспериментального и современного, но сохранившего атмосферу академического театра. «Под экспериментальную сцену был отдан бывший бутафорский цех театра. Теперь здесь молодые режиссеры и актеры смогут творить, экспериментировать, выражать себя. Мы очень надеемся, что наша трансформация привлечет в театр новую молодую аудиторию», — рассказал Иван Чурсин.
Экспериментальная сцена располагает в репертуаре уже семью спектаклями молодых режиссеров. Помимо «Пятой колонны» — это «Ночная повесть» (режиссер Татьяна Морозова), «Похищение» (режиссер Сергей Смирнов), «Омлет» (режиссер Александр Вислов), «Диссидент» (режиссер Глеб Черепанов), «Метод Гренхольма» (режиссер Татьяна Морозова). Замыкает список авторский проект Владимира Еремина «До режиссера».
Репертуар экспериментальной сцены будет расширяться. Помимо спектаклей в новом пространстве планируется проводить творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами.