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Квентину Тарантино — 55!
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Квентину Тарантино — 55! 

Киноафиша 32 минуты назад
Фото: Киноафиша
27 марта Квентин Тарантино отмечает свой 55-ый день рождения.
Будущий режиссер родился в городе Ноксвилле, штат Теннеси, США. Родители назвали сына в честь главного героя сериала «Пороховой дым» Квинта Аспера. Повзрослев, парень изменил свое имя на Квентин.
Тарантино стал киноманом с юных лет. Начиная с восьмилетнего возраста, он не пропустил ни одной кинопремьеры. В 16 лет Квентин устроился работать в видеоархив. Одновременно поступил на курсы актерского мастерства. Именно тогда Квентин понял, что успех фильму дает сюжет.
Свой первый сценарий Тарантино написал в 1986 году. Затем взялся за съемки любительской картины «День рождения моего лучшего друга», которая осталась незаконченной. Вскоре Тарантино устроился уборщиком в Голливуд, но не прекратил писать сценарии. Некоторые из них он продавал.
Фильм «Бешеные псы» (1992) стал режиссерским дебютом Тарантино. Однако по-настоящему знаменитым постановщик стал после выхода культовой ленты «Криминальное чтиво» (1994). Фильм получил много наград, в том числе «Оскар» за лучший сценарий и Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
Для картин Тарантино характерны нелинейный сюжет, переосмысление культуры, эстетизация насилия. Самые знаменитые работы Квентина Тарантино: дилогия «Убить Билла», «Четыре комнаты», «Доказательство смерти», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка».
В 2015 году Квентин Тарантино стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы.
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