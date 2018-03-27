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В Воронеже пройдет показ Лондонского фестиваля анимации
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В Воронеже пройдет показ Лондонского фестиваля анимации 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
В Воронеже пройдет показ Лондонского международного фестиваля анимации — одного из крупнейших европейских смотров фильмов этого жанра.
Более 2,6 тысяч режиссеров со всего мира послали в Лондон свои лучшие работы. В конкурсную программу вошли всего 126, а в Россию приедут 12.
«Независимая анимация как форма искусства процветает и развивается, присваивая все новые формы. Среди фильмов показа есть как выполненные в традиционных техниках (кукольная анимация, рисунок по стеклу), так и компьютерная графика, скульптура, коллаж. Программа этого года вдохновляет и в очередной раз подтверждает художественную ценность независимой анимации», — говорит директор фестиваля Нэг Владермерски.
Фильмы LIAF-2018 за час с небольшим представят основные тренды независимой анимации, позволят зрителю побывать в космосе, Англии 80-х, на Северном полюсе, встретится лицом к лицу с обаятельными персонажами и вспомнить, что у воображения нет границ.
Показ пройдет 6 апреля в 19:00 в «Петровском». Подробнее — в группе мероприятия по ссылке.
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