В Воронеже пройдет показ Лондонского фестиваля анимации

В Воронеже пройдет показ Лондонского международного фестиваля анимации — одного из крупнейших европейских смотров фильмов этого жанра.

Более 2,6 тысяч режиссеров со всего мира послали в Лондон свои лучшие работы. В конкурсную программу вошли всего 126, а в Россию приедут 12.

«Независимая анимация как форма искусства процветает и развивается, присваивая все новые формы. Среди фильмов показа есть как выполненные в традиционных техниках (кукольная анимация, рисунок по стеклу), так и компьютерная графика, скульптура, коллаж. Программа этого года вдохновляет и в очередной раз подтверждает художественную ценность независимой анимации», — говорит директор фестиваля Нэг Владермерски.

Фильмы LIAF-2018 за час с небольшим представят основные тренды независимой анимации, позволят зрителю побывать в космосе, Англии 80-х, на Северном полюсе, встретится лицом к лицу с обаятельными персонажами и вспомнить, что у воображения нет границ.

Показ пройдет 6 апреля в 19:00 в «Петровском». Подробнее — в группе мероприятия по ссылке.