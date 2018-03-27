В Южном Тушине устроят бесплатный показ короткометражек о счастье и свободе 

В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 1 апреля состоится бесплатный показ восьми короткометражных фильмов под общим названием «8 кинометров о счастье и свободе». Мероприятие подготовлено проектом «Воздух» совместно с фестивальным агентством «CinePromo», кинопространством «Vметре» и Центром короткометражного кино «Мотор». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
— Программа кинопоказов включает небанальные истории из России, Канады, Германии и Испании, с легкостью и юмором рассказывающие о вечном стремлении человека к счастью и свободе, — пояснила Татьяна Кучеренко.
Зрители увидят такие короткометражки, как:
— «Добрый день», режиссер Ольга Дибцева, Россия;
— «Просто такая сильная любовь», режиссер Фернандо Гарсия-Руис Рубио, Испания;
— «Чтобы мама похвалила», режиссер Ася Можегова, Россия;
— «Мобильное приложение», режиссер Юлиан Мерино, Испания;
— «ПНХ», режиссер Илья Аксенов, Россия;
— «#сэлфи», режиссер Дэвид Лоренц, Германия;
— «Чужой монастырь», режиссер Андрей Булатов, Россия;
— «Найти контакт», режиссер Гильермо Хая, Канада.
Кинопоказы пройдут по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 14.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 18+.