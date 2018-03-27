В Останкине бесплатно покажут картину о самураях

Открытый для всех желающих кинопоказ пройдет в субботу, 31 марта, в кинотеатре «Космос» в Останкине. На экране будет представлена лента именитого японского режиссера Акиры Куросавы «Семь самураев».

Фильм повествует об истории древних японских воинов, об их жизни и философии. Сеанс будет приурочен ко дню рождения классика — 23 марта ему могло бы исполниться 108 лет.

Кинопоказ начнется в 14.00 по адресу проспект Мира, 109 (в шаговой доступности от станции метро «ВДНХ». Предварительно требуется зарегистрироваться. (иб)