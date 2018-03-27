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Шон Мендес хотел сыграть гея
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Шон Мендес хотел сыграть гея 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Фильм «С любовью, Саймон», повествующий о подростковом гей-романе, уже вовсю покоряет Америку. Это первая в истории картина, выпущенная крупной киностудией, сюжет которой строится вокруг человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Но знали ли вы, что вместо Ника Робинсона (Nick.), сыграть Саймона мог сам Шон Мендес (Shawn)? Во время недавнего интервью в поддержку своего нового сингла «In» Шон признался, что он уже собирался идти на прослушивание, но что-то не сложилось. Ведущий спросил у артиста: «Поговаривают, что тебя всерьез рассматривали на роль Саймона. Это правда?» На что Мендес ответил: «Да, это правда, и мне очень понравился сценарий. К сожалению, проект не подходил мне по срокам, так как я еще работал над новыми песнями. Но история и правда потрясающая!»
Как вы думаете, насколько хорош был бы Шон в качестве актера? Правда, что талантливый человек талантлив во всем?;;
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