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В храме Сергия Радонежского на Ходынке состоялся показ нового документального фильма о митрополите Сурожском Антонии
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В храме Сергия Радонежского на Ходынке состоялся показ нового документального фильма о митрополите Сурожском Антонии 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В воскресенье, 25 марта, в культурно-просветительском центре храмового комплекса Сергия Радонежского на Ходынском поле состоялся показ нового документального фильма о митрополите Сурожском Антонии (Блуме).
— Фильм снят в 2013–14 годах на основе интервью владыки, сделанном в 1999 году для телеканала «Культура». В итоге этого интервью так и не показали, — пояснил представитель храмового комплекса. — Рассказ митрополита Антония сопровождается комментариями архиереев, священников и мирян, которые близко его знали.
Режиссер фильма Дмитрий Розов, продюсер Евгений Тугаринов. (то)
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