В храме Сергия Радонежского на Ходынке состоялся показ нового документального фильма о митрополите Сурожском Антонии

В воскресенье, 25 марта, в культурно-просветительском центре храмового комплекса Сергия Радонежского на Ходынском поле состоялся показ нового документального фильма о митрополите Сурожском Антонии (Блуме).

— Фильм снят в 2013–14 годах на основе интервью владыки, сделанном в 1999 году для телеканала «Культура». В итоге этого интервью так и не показали, — пояснил представитель храмового комплекса. — Рассказ митрополита Антония сопровождается комментариями архиереев, священников и мирян, которые близко его знали.