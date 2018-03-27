Тина Канделаки восхитилась Джаредом Лето 

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в своем Инстаграме портрет певца и актера Джареда Лето и поделилась с подписчиками своими впечатлениями от фильма «Аутсайдер».
Канделаки отметила, что у Лето отличное чутье на интересные проекты. «Чего только стоят „Далласский клуб покупателей“ или „Человек-никто“. За плечами Джареда тридцать лет карьеры, полсотни призов, включая Оскар. Но ведь не скажешь, что ему 46?» — отметила Тина.
Телеведущая кратко пересказала сюжет нового фильма от Netflix, назвав проект «кратким туристическим путеводителем в мир японской мафии», в котором, разумеется, не обошлось без трогательной любовной истории, и посоветовала всем любителям интересных, качественных проектов, обратить внимание на фильм.