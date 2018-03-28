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Тина Канделаки восхитилась современной молодежью
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Тина Канделаки восхитилась современной молодежью 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тина Канделаки опубликовала фото, сделанное во время одной из встреч со студентами.
Женщина призналась, что всегда любила разговаривать и слушать, ведь через общение она может многому научиться. «Я много общаюсь со студентами, для меня это возможность передать свои знания и опыт молодому поколению. Но в то же время я учусь у них», — отметила Канделаки.
Тина рассказала читателям, что считает молодое поколение «более умным и одержимым», что вдохновляет ее на дальнейшее саморазвитие. Именно поэтому телеведущая продолжает запланированные встречи со студентами различных вузов.
Канделаки хотела бы обсудить со студентами вопрос создания возможностей для успешного будущего и реализации полученных шансов. «Новое поколение мыслит очень быстро. Схватывает на лету, но и остывает, едва потеряв интерес. Поэтому я рада, что мой посыл о безграничном поле возможностей, не теряет своей̆ актуальности от аудитории к аудитории», — добавила телеведущая.
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