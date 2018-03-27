Любители фильмов ужасов соберутся на Ходынском бульваре

Восьмой кинофестиваль хоррор экшен-фильмов «Капля» пройдет в Хорошевке. В качестве площадки мероприятия выбран «Каро Sky 17 Авиапарк», расположенный на территории торгового центра «Авиапарк».

Фестиваль посетят две актрисы, сыгравшие главную героиню фильма ужасов «Запрос в друзья» — ведьму Марину Миллс: одна сыграла Марину в детстве (Ли Равив), а вторая — Марину в юности (Лизль Алерс). Зрителей ждут с 28 по 31 марта.

— С утра и до поздней ночи в режиме нон-стоп вы сможете увидеть лучшие картины известных режиссеров и новичков жанра, посмотреть трансляции видеообращений звезд мирового уровня и принять участие в мастер-классах, — отметил представитель ТЦ.

Напомним, ТЦ «Авиапарк» расположен на Ходынском бульваре, д. 4. (то)