Быть мужчиной: лучшие роли Александра Дьяченко 

«Осколки»
В сериале «Осколки» показана история семьи Прокопьевых. Глава семьи Олег, которого играет Александр Дьяченко, успешно занимается бизнесом, супруга Анна ведет светский образ жизни богатой дамы. Их пятнадцатилетняя дочка увлекается верховой ездой. Однажды девочка падает с лошади, получает травму, и ей срочно требуется переливание крови. В больнице и выясняется, что она неродная дочь. Оказывается, много лет назад что-то напутали в роддоме… С этого момента начинает разворачиваться детективная история. Сам Дьяченко признался, что не знает, как поступил бы на месте своего героя, если бы подменили его ребенка. По поводу съемок в фильме актер рассказал, что очень рад тому, что ему не пришлось по сценарию ездить верхом. Говорит, что уже накатался и изрядно покалечился: и ноги оттоптаны, и ребра сломаны, и весь покусанный.
«Брат-2»
В отечественном кино карьера Александра началась у режиссера Алексея Балабанова в фильме «Брат-2» и сразу с двух ролей. Александр сыграл братьев-близнецов Диму и Костю Громовых. Поскольку Дьяченко долгое время жил в Америке, то благодаря его содействию съемки хоккейной тренировки действительно прошли на льду команды «Питтсбург Пингвинз».
«Была любовь»
В сериале «Была любовь», в основу которого легла автобиографическая книга певицы Валерии, Александру Дьяченко досталась роль продюсера Шуйского, прообраза экс-супруга Валерии Александра Шульгина. Нужно признать, что во внешности Дьяченко и Шульгина роднят только черные волосы. В остальном богатырь-актер и среднего роста и телосложения продюсер совсем не похожи друг на друга.
«Мажор»
В остросюжетном сериале актер сыграл роль олигарха, отца главного героя. Сам он не олигарх, признался Александр Дьяченко, взрослого сына нет, поэтому таких проблем, как в сериале, в реальной жизни он не решает. Да и сам персонаж ему не близок, хотя и понятен. И поскольку различий между ним и его героем оказалось куда больше, чем сходства, то для того, чтобы достоверно вжиться в образ, ему пришлось изрядно постараться.