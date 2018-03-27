Быть мужчиной: лучшие роли Александра Дьяченко

«Осколки»

В сериале «Осколки» показана история семьи Прокопьевых. Глава семьи Олег, которого играет Александр Дьяченко , успешно занимается бизнесом, супруга Анна ведет светский образ жизни богатой дамы. Их пятнадцатилетняя дочка увлекается верховой ездой. Однажды девочка падает с лошади, получает травму, и ей срочно требуется переливание крови. В больнице и выясняется, что она неродная дочь. Оказывается, много лет назад что-то напутали в роддоме… С этого момента начинает разворачиваться детективная история. Сам Дьяченко признался, что не знает, как поступил бы на месте своего героя, если бы подменили его ребенка. По поводу съемок в фильме актер рассказал, что очень рад тому, что ему не пришлось по сценарию ездить верхом. Говорит, что уже накатался и изрядно покалечился: и ноги оттоптаны, и ребра сломаны, и весь покусанный.

«Брат-2»

В отечественном кино карьера Александра началась у режиссера Алексея Балабанова в фильме «Брат-2» и сразу с двух ролей. Александр сыграл братьев-близнецов Диму и Костю Громовых. Поскольку Дьяченко долгое время жил в Америке, то благодаря его содействию съемки хоккейной тренировки действительно прошли на льду команды «Питтсбург Пингвинз».

«Была любовь»

В сериале «Была любовь», в основу которого легла автобиографическая книга певицы Валерии , Александру Дьяченко досталась роль продюсера Шуйского, прообраза экс-супруга Валерии Александра Шульгина . Нужно признать, что во внешности Дьяченко и Шульгина роднят только черные волосы. В остальном богатырь-актер и среднего роста и телосложения продюсер совсем не похожи друг на друга.

«Мажор»

В остросюжетном сериале актер сыграл роль олигарха, отца главного героя. Сам он не олигарх, признался Александр Дьяченко, взрослого сына нет, поэтому таких проблем, как в сериале, в реальной жизни он не решает. Да и сам персонаж ему не близок, хотя и понятен. И поскольку различий между ним и его героем оказалось куда больше, чем сходства, то для того, чтобы достоверно вжиться в образ, ему пришлось изрядно постараться.