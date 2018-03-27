Окровавленная рука ДиКаприо, прилипший к полу Тим Рот и другие курьезы на съемочной площадке Тарантино

Если Бертон «великий и ужасный», то Тарантино — безумный и неповторимый. Кстати, 27 марта ему исполнилось 55 лет.

Каждая из картин Тарантино (не берем в расчет короткометражки) заработала хороший рейтинг кинокритиков и большое количество преданных поклонников. Спутать его ленты с творениями других режиссеров очень сложно. Неудивительно, что и создаются они в своей неповторимой атмосфере.

В честь дня рождения Тарантино Playboy предлагает заглянуть за кулисы и узнать, в какой обстановке творил мастер.

Кадр из фильма «Бешеные псы»

Из всего многочисленного киношного реквизита больше всего Тарантино неравнодушен к бутафорской крови. Чтобы снять «Убить Билла», ему понадобилось две тысячи литров этой смеси кукурузного сиропа и красителя.

И вот в «Бешеных псах» бедняга Тим Рот основательно прилип к полу после нескольких часов лежания в огромной луже, якобы вытекавшей из него крови. Но на какие только жертвы не пойдешь ради искусства!

Главный актер, который делает реквизит

Кадр из фильма «Убить Билла 2»

Говорят, что талантливый человек — талантлив во всем. Так, Дэвид Кэррадайн был не только хорошим актером, но и умел вырезать флейты. Он сам сделал себе реквизит для съемок в сериале «Кунг-фу», а затем снова использовал гигантский инструмент в «Убить Билла 2».

Кто знает, может, Тарантино специально добавил персонажу Кэррадайна флейту, чтобы его подделка не лежала без дела?

Режиссер под ударом

Кадр из фильма «Убить Билла»

Травмы на съемочной площадке — дело обычное. Особенно, когда снимают не романтическую комедию, а настоящий экшн. Поэтому актеры и каскадеры постоянно калечатся. Но в случае фильмов Тарантино — под угрозой может оказаться и режиссер.

Так же в «Убить Билла», но только в первой части, голова Квентина пострадала от удара «молота-метеора», тяжелого шара на цепи, который был оружием героини Тиаки Куриямы. По официальной версии это была случайность, но, может, просто Гого посчитала, что режиссер заодно с Черной Мамбой?

Хочешь культово? Импровизируй!

Кадр из фильма «От заката до рассвета»

«От заката до рассвета» стал настоящей классикой 90-х, и в этом фильме было много запоминающихся моментов. Но в первую очередь многим почему-то вспоминается сцена с танцующей Сальмой Хайек

Квентин написал для этой картины сценарий, поэтому именно он снабдил персонажа Сальмы змеей, которую актриса очень боялась. Чтобы снять эту сцену, ей понадобилось три месяца терапии, наверное, поэтому на хореографа времени не хватило. В итоге пришлось импровизировать. Но сцену это ничуть не испортило, наоборот этот танец стал одним из самых известных в кинематографе.

Тебе больно? Отлично, снято!

Кадр из фильма «Джанго Освобожденный»

Возвращаемся к теме повышенного травматизма. Пострадать можно не только в процессе съемок падений, взрывов и погони, но и… во время монолога. В одном из эпизодов фильма «Джанго Освобожденный» Леонардо ДиКаприо эмоционально ударил по столу рукой и до крови порезался о кусочек гипса.

Но прекращать играть не перестал, а отважно выдал свой текст без запинки и только после этого взглянул на пострадавшую руку. Квентин профессионализм Лео оценил и оставил этот дубль в финальной версии картины.

Необычное камео

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

И снова про руки. Но теперь уже самого Тарантино. Дело в том, что по какой-то причине на съемках «Бесславных ублюдков» он решил не доверять актеру Кристофу Вальцу, а придушить персонажа Дианы Крюгер собственноручно.

О причинах этого решения можно только догадываться, но из всех многочисленных камео Квентина — это, бесспорно, самое необычное.

Вместо того чтобы вставить — вытащим

Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Что делать, если очень жалко Уму Турман ? Нужно не втыкать ей в грудь шприц с адреналином, а наоборот — достать. Именно так рассудил Тарантино и для эпизода с «оживлением» Мии Уоллес в «Криминальном чтиве» выбрал обратный порядок съемки сцен.

Глядя на экран, о подлоге догадаться трудно, но, наверное, именно из-за этого гуманного подхода Ума не побоялась снова прийти к Квентину в «Убить Билла».

А кто тут у нас? Опять Джексон!

Кадр из фильма «Омерзительная восьмерка»

Кто самый частый гость на съемочной площадке известного режиссера? Правильно — Самюэль Л. Джексон! Он сыграл в пяти из восьми картин Тарантино.

В последний раз чуть не возникли обиды из-за недопонимания — Джексон не получил приглашения на пробы для «Омерзительной восьмерки». Но Квентин прояснил ситуацию — он настолько уверен в таланте Самюэля, что взял его без прослушивания. В пятый раз уже можно.

Ты достаточно «факнул»?

Кадр из фильма «Четыре комнаты»

Там, где литры крови, должно быть и пропорциональное число ругательств. Похоже, именно такой логике придерживается Тарантино. Самое популярное американское ругательство использовалось в его фильмах больше тысячи (!) раз.

Только в последнем эпизоде «Четырех комнат» оно было произнесено 193 раза. Что на это скажешь? Благодаря таланту именитых актеров и видению режиссера, такие злоупотребления были гармоничны и уместны. Ведь те, кто помнит сюжеты Тарантиновских фильмов, согласятся, что у его персонажей всегда несладкие условия.