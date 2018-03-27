Посмотрите трейлер пугающей сказки «Дом с часами на стене»

Это экранизация одноимённого подросткового романа писателя Джона Беллэрса, вышедшего в 1973 году. Смотрите скорее!

Действие сюжета разворачивается вокруг 10-летнего Льюиса, который отправляется жить к своему дяде в старый дом, в стенах которого слышно тиканье механического сердца. По случайности мальчик пробуждает мертвецов — так он узнаёт, что за обычным миром скрывается мир потустороннего, где живут колдуны и ведьмы.

Оригинальный подростковый роман Джона Беллэрса — одна из немногих книг автора, переведённая на иностранные языки. Она завоевала несколько престижных наград, включая и почётную премию Ассоциации американских библиотек за лучшую детскую книгу, пробудившую международный интерес.

«Дом с часами на стене» выйдет в прокат 21 сентября.