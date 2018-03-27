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Посмотрите трейлер пугающей сказки «Дом с часами на стене»
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Посмотрите трейлер пугающей сказки «Дом с часами на стене» 

Мир фантастики 26 минут назад
Это экранизация одноимённого подросткового романа писателя Джона Беллэрса, вышедшего в 1973 году. Смотрите скорее!
Действие сюжета разворачивается вокруг 10-летнего Льюиса, который отправляется жить к своему дяде в старый дом, в стенах которого слышно тиканье механического сердца. По случайности мальчик пробуждает мертвецов — так он узнаёт, что за обычным миром скрывается мир потустороннего, где живут колдуны и ведьмы.
Оригинальный подростковый роман Джона Беллэрса — одна из немногих книг автора, переведённая на иностранные языки. Она завоевала несколько престижных наград, включая и почётную премию Ассоциации американских библиотек за лучшую детскую книгу, пробудившую международный интерес.
Главные роли в фильме сыграют Джек Блэк («Ужастики») и Кейт Бланшетт («Властелин колец», «Тор: Рагнарёк»). Среди прочего актёрского состава замечен и Кайл МакЛоклен — агент Купер из «Твин Пикса». Пока что трейлер напоминает другой проект с Джеком Блэком — детскую страшилку «Ужастики» 2015 года.
«Дом с часами на стене» выйдет в прокат 21 сентября.
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