Отложена премьера продолжения «Людей Икс»

Прокатный график серии фильмов о людях со сверхспособностями претерпел изменения.

Как сообщает Variety, фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выйдет не в ноябре 2018 года, как изначально планировалось, а лишь 14 февраля 2019 года.

А "Новые мутанты", который должен быть выйти на экраны кинотеатров уже в апреле этого года, сначала был перенесен на 22 февраля 2019 года, а теперь и вовсе отложен вплоть до 2 августа следующего года.