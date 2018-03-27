Отложена премьера продолжения «Людей Икс» 

Прокатный график серии фильмов о людях со сверхспособностями претерпел изменения.
Как сообщает Variety, фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выйдет не в ноябре 2018 года, как изначально планировалось, а лишь 14 февраля 2019 года.
А "Новые мутанты", который должен быть выйти на экраны кинотеатров уже в апреле этого года, сначала был перенесен на 22 февраля 2019 года, а теперь и вовсе отложен вплоть до 2 августа следующего года.
Компания 20th Century Fox никак не прокомментировала такие серьезные изменения в графике проката. Но согласно неофициальным источникам это связано с продажей студии Fox компании Walt Disney.