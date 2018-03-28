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Харви Кейтель сыграет в фильме Лунгина «Эсав»
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Харви Кейтель сыграет в фильме Лунгина «Эсав» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский актер Харви Кейтель, наиболее известный своими ролями в фильмах «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «От заката до рассвета», сыграет в первой англоязычной картине Павла Лунгина «Эсав», сообщает издание Variety.
Как пишет издание, в фильме также сыграют Лиор Ашкенази, Марк Иванир, Юлия Пересильд и Ксения Раппопорт.
"Конфликты и ревность в этой истории способны привести в неописуемый восторг любого", — заявил 78-летний Кейтель.
Съемки начнутся в Израиле в апреле. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2019 году.
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