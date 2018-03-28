Харви Кейтель сыграет в фильме Лунгина «Эсав»

"Конфликты и ревность в этой истории способны привести в неописуемый восторг любого", — заявил 78-летний Кейтель.

Съемки начнутся в Израиле в апреле. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2019 году.