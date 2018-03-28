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Лунгин подтвердил съемки нового фильма с Харви Кейтелем
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Лунгин подтвердил съемки нового фильма с Харви Кейтелем 

Аргументы и Факты 28 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Российский режиссер Павел Лунгин сообщил, что давно знаком с голливудским актером Харви Кейтелем, который примет участие в съемках его первой англоязычной кинокартины под рабочим названием «Эсав».
«Переговоры с ним о съемках в моей первой англоязычной картине длились долго, но достаточно легко. Харви талантливый человек, а с талантливыми людьми всегда легко и приятно работать и сотрудничать», — поделился режиссер.
По его словам, актеру понравился сценарий, и они заключили договор о совместной работе. Уже прошли несколько репетиций. Новый фильм Лунгина будет снят по произведению крупного израильского писателя Миера Шалева. Работа над картиной начнется с 8 апреля и продлится два месяца.
В фильме также снимутся Ксения Раппопорт, Юлия Пересильд, Марк Иванир, Лиор Ашкенази, рассказал Лунгин, добавим, что зрители, вероятно, смогут увидеть фильм уже в следующем году.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кейтель может сняться в новом фильме Лунгина.
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