Лунгин подтвердил съемки нового фильма с Харви Кейтелем

Российский режиссер Павел Лунгин сообщил, что давно знаком с голливудским актером Харви Кейтелем, который примет участие в съемках его первой англоязычной кинокартины под рабочим названием «Эсав».

«Переговоры с ним о съемках в моей первой англоязычной картине длились долго, но достаточно легко. Харви талантливый человек, а с талантливыми людьми всегда легко и приятно работать и сотрудничать», — поделился режиссер.

По его словам, актеру понравился сценарий, и они заключили договор о совместной работе. Уже прошли несколько репетиций. Новый фильм Лунгина будет снят по произведению крупного израильского писателя Миера Шалева. Работа над картиной начнется с 8 апреля и продлится два месяца.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кейтель может сняться в новом фильме Лунгина.