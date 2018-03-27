Звезда «Бешеных псов» сыграет в первом англоязычном фильме Павла Лунгина

Это экранизация одноименной книги израильского писателя Меира Шалева, посвященной современной версии библейской истории о братьях-близнецах Исаве и Иакове.

По сюжету, писатель возвращается домой после долгого отсутствия, чтобы встретиться с братом, который украл у него любовь и средства к существованию.

Как заявил Лунгин, его фильм — это история великой любви, возвращения и беспощадного времени.

Съемки должны стартовать в начале апреля в Израиле. Лента должна выйти в прокат в 2019 году.