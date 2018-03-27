Звезда «Бешеных псов» сыграет в первом англоязычном фильме Павла Лунгина 

Актер Харви Кейтель, известный по фильмам «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво», сыграет в первом англоязычном фильме Павла Лунгина, сообщает Variety.
Лента получила название «Эсав». В ней также снимутся Лиор Ашкенази, Марк Иванир, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт.
Это экранизация одноименной книги израильского писателя Меира Шалева, посвященной современной версии библейской истории о братьях-близнецах Исаве и Иакове.
По сюжету, писатель возвращается домой после долгого отсутствия, чтобы встретиться с братом, который украл у него любовь и средства к существованию.
Как заявил Лунгин, его фильм — это история великой любви, возвращения и беспощадного времени.
Съемки должны стартовать в начале апреля в Израиле. Лента должна выйти в прокат в 2019 году.
Ранее сообщалось, что актрису Тессу Томпсон, сыгравшую Валькирию в фильме «Тор: Рагнарек», пригласили в спин-офф «Людей в черном», где также снимется исполнитель роли Тора Крис Хемсворт.