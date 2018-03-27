Стэн Ли вернется на супергеройские фестивали

Автор комиксов Marvel после долгого перерыва решил снова посетить различные фестивали и выставки, посвященные супергероям.

В прошлом году Стэн Ли пережил смерть супруги, с которой они прожили в браке 70 лет. Из-за потрясения у него возникли проблемы со здоровьем, которые и заставили отказаться от участия в фестивалях. Кроме того, сценариста обвинили в действиях сексуального характера по отношению к сотрудницам клинингового сервиса.

В декабре этого года Стэну Ли исполнится 96 лет. В 2016 году создатель вселенной супергероев получил награду "За 75-лет служения Marvel".