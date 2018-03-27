Ещё
Стэн Ли вернется на супергеройские фестивали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стэн Ли вернется на супергеройские фестивали 

Рамблер 3 часа назад
Фото: wikimedia
Автор комиксов Marvel после долгого перерыва решил снова посетить различные фестивали и выставки, посвященные супергероям.
В данный момент Стэн Ли планирует поучаствовать в Silicon Valley Comic Con, который курирует Стив Возняк.
В прошлом году Стэн Ли пережил смерть супруги, с которой они прожили в браке 70 лет. Из-за потрясения у него возникли проблемы со здоровьем, которые и заставили отказаться от участия в фестивалях. Кроме того, сценариста обвинили в действиях сексуального характера по отношению к сотрудницам клинингового сервиса.
В декабре этого года Стэну Ли исполнится 96 лет. В 2016 году создатель вселенной супергероев получил награду "За 75-лет служения Marvel".
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией89
Какой сериал самый дорогой в истории17
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение