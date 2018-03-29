Телеканал HBO снял сериал про Серену Уильямс

Американский телеканал HBO создал документальную ленту, которая получила название «Быть Сереной» (Being Serena), про легендарную теннисистку Серену Уильямс . В сериале зрители увидят подробности непростого периода в жизни спортсменки — с момента, когда она узнала о беременности.

Переживания о необходимости уйти из спорта, сложные роды, первые дни жизни малышки Олимпии, отношения с мужем Алексисом Оганяном , возвращение в теннис — все это и не только покажет драматичный документальный фильм «Быть Сереной».

Серена Уильямс не похожа ни на кого другого. Вся ее жизнь — это путь настоящего героя. И мы гордимся тем, что нам удалось поработать с ней после начала нового периода ее жизни, — говорит один из продюсеров проекта.

Американская премьера сериала состоится второго мая. Будет ли лента показана в России, пока неизвестно.