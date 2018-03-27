Ченнинг Татум (Channing Tatum)

Детство и юность Ченнинг Татум родился в штате Алабама, в городе Каллмен. Его мама работала в авиакомпании, а отец был строителем. В возрасте шести лет его семья переехала в Миссисипи. Затем Татум переехал во Флориду, где учился сначала в обычной школе, а после в частной. Там он начал активно заниматься американским футболом, проявив себя как отличный игрок, за что впоследствии получил спортивную стипендию для обучения в колледже Западной Виргинии. Однако отказался от нее, вернулся домой и устроился на работу. Сначала Ченнинг был строителем, потом ипотечным брокером, затем продавцом в магазинах одежды, помощником в ветеринарной клинике, а затем стал танцовщиком стриптиз-клуба. Свои танцевальные навыки решил применить, снявшись в клипе Рикки Мартина на песню «She Bangs». Карьера модели После съемок в клипе спортивное телосложение и красивое лицо Татума заметили модельные агентства. Ченнинг начал принимать участие в показах, причем таких именитых дизайнеров, как Giorgio Armani и Abercrombie & Fitch, а также для глянца Men’s Health. Его карьера шла в гору. Он снялся в телевизионной рекламе Mountain Dew и Pepsi, затем подписал контракт с модельным агенством Page 305, стал появляться на обложках таких журналов, как Vogue, Citizen K, Contents, Out Magazine и Elegance Magazine и сотрудничать с Dolce & Gabbana, American Eagle Outfitters, Emporio Armani. Актерская карьера Впервые 24-летний Ченнинг появился на экране в качестве актера, сыграв в сериале «C. S. I. : Место преступления Майами». После этого последовал ряд эпизодических ролей, пока в 2006 году не вышли фильмы «Она-мужчина» и «Шаг вперед», которые принесли Татуму мировую известность. Затем на молодого актера буквально посыпались предложения от именитых режиссеров. Его первой драматической картиной стала «Как узнать всех святых», которая заслужила отличные отзывы критиков. В 2010 году на экраны вышла мелодрама «Дорогой Джон», за роль в которой Ченниг был номинирован на премию канала MTV, как лучший актер. Затем фильмография актера пополнилась такими картинами, как «Клятва», «10 лет спустя», нашумевшей комедией «Мачо и ботан» и «Супермайк» — съемки в этом фильме принесли Татуму две номинации премии канала MTV: «Лучшая мужская роль», «Лучшее исполнение без рубашки». Сейчас на счету Ченнинга роли в 45-и картинах. Личная жизнь На съемках фильма «Шаг вперед» в 2006 году Татум познакомился с актрисой Дженной Дуан, которая играла его возлюбленную. Спустя два года он сделал ей предложение, а спустя год пара сыграла свадьбу в Малибу. В 2013 году у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мэйзелл. Фильмография Kingsman: Золотое кольцо (2017) Удача Логана (2017) Товарищ детектив (сериал, 2017) Лего Фильм: Бэтмен (2017) Да здравствует Цезарь! (2016) Омерзительная восьмерка (2015) Супер Майк XXL (2015) Восхождение Юпитер (2015) Книга жизни (2014) Мачо и ботан 2 (2014) Охотник на лис (2014) Няня для идиотки (сериал, 2014 — …) Лего. Фильм (2014) Штурм Белого дома (2013) Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски (2013) G. I. Joe: Бросок кобры 2 (2013) Побочный эффект (2013) Страсти Дон Жуана (2013) Супер Майк (2012) Мачо и ботан (2012) Клятва (2012) Нокаут (2012) 10 лет спустя (2011) Опасный квартал (2011) Дилемма (2011) Орел Девятого легиона (2010) Одиннадцатое свидание Моргана и Дэстини: Зоопарк Цеппелина (2010) Дорогой Джон (2010) Бросок кобры (2009) Джонни Д. (2009) Бой без правил (2009) Война по принуждению (2008) Шаг вперед 2: Улицы (2008) Капкан (2007) Битва в Сиэтле (2007) Как узнать своих святых (2006) Шаг вперед (2006) Она — мужчина (2006) Суперкросс (2005) Крэйзи (2005) Тренер Картер (2005), Top250: 171 C. S. I. : Майами (сериал, 2002 — 2012) Фото:globallookpress, kinopoisk