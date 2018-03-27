Саймон Пегг довел королеву до слез

Актер, известный по ролям в фильмах «Звездные войны: Последние джедаи» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев», рассказал о том, как Королева однажды посетила премьеру «Хроник Нарнии». Судьба персонажа Рипичипа, которого озвучил Саймон, растрогала Елизавету до такой степени, что ей пришлось воспользоваться одноразовыми салфетками.

По словам Саймона, монаршая особа сидела в 3Д очках весь сеанс. В конце фильма она тоже немного прослезилась, когда Рипичип принял решение, способное изменить его жизнь. Таким образом, Пегг похвастался в одно из интервью, что заставил королеву плакать.

Саймон рассказал о том, как был поражен личной встречей с Елизаветой II во время королевского гала-представления фильма о Нарнии. Пегг пошутил, что уже давно знаком с королевой, поскольку она изображена на каждой монете, которую он успел потратить, но личная встреча принесла иные впечатления.

Беседа с супругом Елизаветы II имела более странный характер. Принц Филипп спросил Пега, узнав, что тот озвучивал мышь в фильме: «Когда вы узнали, что можете разговаривать как грызун?» Саймон сообщил, что в тот момент хотел ответить монарху: «Неужели вы думаете, что меня выбрали за владение голосом мыши?»