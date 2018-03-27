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Джон Сина сыграет главную роль в киноадаптации Duke Nukem
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Джон Сина сыграет главную роль в киноадаптации Duke Nukem 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Однако у фильма пока даже нет сценария.
Один из продюсеров будущей киноадаптации игровой серии Duke Nukem Эндрю Форм подтвердил, что главную роль в картине получил рестлер федерации WWE Джон Сина. Однако, по словам Форма, у съёмочной группы пока ещё даже нет готового сценария, поэтому исполнитель может в будущем отказаться от работы.
Да, это то, с чем мы сейчас работаем. [У нас есть Джон Сина]. Сценарий пока ещё не написан, но кандидатура в данный момент подтверждена. Если [Сина] прочитает сценарий, и тот ему не понравится, то он сможет каким-либо образом уйти из проекта, но пока он с нами.
продюсер
Форм также рассказал об общем тоне будущего фильма и заявил, что команда в первую очередь вдохновлялась «Дэдпулом». По словам продюсера, если бы они не знали как выдержать нужное настроение, то не стали бы заниматься производством картины. Кроме того, Форм заявил, что у фильма пока нет сценариста. Судя по всему, ожидать в ближайшее время начала съёмок не стоит.
Серия Duke Nukem рассказывала о приключениях охотника на пришельцев Дюка Нюкема, который несколько раз спасает Землю от захвата инопланетной армией и впоследствии становится знаменитостью.
Об идее съёмок киноадаптации Duke Nukem стало известно ещё в 2008 году, когда над картиной предположительно хотел работать продюсер «Макса Пейна» Скотт Фэй. Однако компания Gearbox Software, владеющая правами на франшизу, рассказала о планах на фильм по игре лишь на Е3 2017, а об интересе Сины к проекту впервые стало известно только в январе.
#кино #dukenukem
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